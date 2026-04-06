Βόρεια Κορέα: «Χαιρετίζουμε το ότι η Σεούλ λυπάται για την εισβολή των drones»

Η αδελφή του Κιμ Γιονγκ Ουν, η Κιμ Γιο Γιονγκ, χαρακτήρισε «συνετή απόφαση» τη λύπη που εξέφρασε ο Νοτιοκορεάτης πρόεδρος, Λι Τζάε Μιουνγκ, για την αποστολή πριν από λίγους μήνες μη επανδρωμένων αεροσκαφών στη Βόρεια Κορέα από πολίτες.

«Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας της Κορέας εξέφρασε προσωπικά τη λύπη του και μίλησε για ένα μέτρο, για την αποτροπή οποιασδήποτε επαναλαμβανόμενης ενέργειας. Η κυβέρνησή μας χαιρέτισε αυτό ως μια ευτυχή και συνετή απόφαση», δήλωσε η ισχυρή αδελφή του Βορειοκορεάτη ηγέτη, σε ανακοίνωση που μετέδωσε το επίσημο ειδησεογραφικό πρακτορείο KCNA.

Η Σεούλ αρχικά είχε αρνηθεί κάθε επίσημη εμπλοκή στην εισβολή μη επανδρωμένων αεροσκαφών τον Ιανουάριο, με τις αρχές να υποδηλώνουν ότι επρόκειτο για ενέργεια πολιτών, αλλά ο Νοτιοκορεάτης πρόεδρος, Λι Τζάε Μιούνγκ, δήλωσε ότι έρευνα αποκάλυψε την εμπλοκή κυβερνητικών αξιωματούχων.

Η Πιονγκγιάνγκ είχε ανακοινώσει τον Ιανουάριο ότι κατέρριψε ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος εξοπλισμένο με «υλικό παρακολούθησης» κοντά στη βορειοκορεατική πόλη Κεσόνγκ, λίγα χιλιόμετρα από τα διακορεατικά σύνορα, και υποσχέθηκε να δώσει «τρομερή» απάντηση σε περίπτωση νέας εισβολής μη επανδρωμένων αεροσκαφών από τον Νότο. Απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε τρεις Νοτιοκορεάτες πολίτες.

«Ένα περιστατικό με μη επανδρωμένα αεροσκάφη για μη στρατιωτική χρήση, το οποίο δεν θα έπρεπε να είχε σημειωθεί, έλαβε χώρα υπό αυτή τη διοίκηση, και επιβεβαιώθηκε ότι εμπλέκονταν ένας αξιωματούχος της εθνικής υπηρεσίας πληροφοριών και ένας στρατιώτης σε ενεργό υπηρεσία», δήλωσε σήμερα ο Λι.

Η Κιμ δήλωσε ότι ο αδελφός της εξέλαβε τις δηλώσεις του Νοτιοκορεάτη προέδρου ως μια «εκδήλωση ειλικρίνειας και ευρύτητας σκέψης», ωστόσο προειδοποίησε τη Σεούλ να μην προβεί σε οποιαδήποτε «απερίσκεπτη πρόκληση».

«Η Δημοκρατία της Κορέας πρέπει να γνωρίζει ότι θα πρέπει να πληρώσει το τίμημα εάν επαναληφθεί μια τέτοια πρόκληση, που θα βλάψει την αναφαίρετη κυριαρχία του κράτους μας», προειδοποίησε.

Ο Λι Τζάε Μιουνγκ θέλει να αρχίσει εκ νέου τον διάλογο με τον Βορρά από τότε που ανέλαβε την προεδρία της χώρας, πέρυσι, αλλά ο Νοτιοκορεάτης ηγέτης Κιμ Γιονγκ Ουν, ο οποίος έχει χαρακτηρίσει τη Σεούλ «τον πιο άσπονδο εχθρό» έχει απορρίψει έως τώρα το χέρι που του τείνει ο Μιουνγκ.

Οι δύο χώρες δεν υπέγραψαν ποτέ ειρηνευτική συμφωνία στο τέλος του πολέμου της Κορέας (1950-1953), ο οποίος τερματίστηκε με ανακωχή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.