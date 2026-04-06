Νέα ανάρτηση Νετανιάχου: To «πριν και μετά» τη δολοφονία της ανώτατης ηγεσίας του Ιράν

«Συντρίβουμε τον Ιρανό εχθρό», ανέφερε, μεταξύ άλλων, σε νέα ανάρτησή του τη Δευτέρα (6/4) ο πρωθυπουργος του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Η ανάρτησή του συνοδεύεται από μια εικόνα που γράφει «πριν και μετά» και απεικονίζει τους δολοφονηθέντες από την ανώτατη ηγεσία του Ιράν κατά τη διάρκεια του πολέμου.

«Θα συνεχίσουμε με πλήρη ισχύ σε όλα τα μέτωπα μέχρι να απομακρυνθεί η απειλή»

Νωρίτερα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, επαίνεσε τον ισραηλινό στρατό για την επιχείρηση που οδήγησε στον θάνατο, του επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν, Ματζίντ Καντεμί, σε ανάρτησή του στα εβραϊκά στο X.

Εκτός από τον Καντεμί, ο Νετανιάχου αναφέρθηκε και στον θάνατο του Γιάζνταν Μιρ (γνωστού και ως Σαρντάρ Μπαγκερί), ο οποίος ήταν επικεφαλής της Μονάδας 840 της Δύναμης Κουντς.

עוד זרוע מרכזית של משטר הטרור האיראני נגדעה.



חיסלנו הלילה את מג׳יד חאדמי, ראש אגף המודיעין במשמרות המהפכה, מבכירי המשטר האיראני, שרק נכנס לתפקידו לאחר שקודמו חוסל.



בנוסף חיסלנו את אצ׳ער באקרי, מפקד אגף 840 בכוח קודס, שאחראי לפיגועים נגד יהודים וישראלים ברחבי העולם.



מי שפועל… pic.twitter.com/W6eDf0s43X — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) April 6, 2026

«Όποιος ενεργεί για να δολοφονήσει τους πολίτες μας, όποιος κατευθύνει την τρομοκρατία εναντίον του Ισραήλ, όποιος οικοδομεί τον ιρανικό άξονα του κακού — το αίμα τους είναι στο κεφάλι τους. Ενεργούμε με δύναμη και αποφασιστικότητα, θα φτάσουμε σε όποιον επιδιώκει να μας βλάψει», προειδοποίησε ο πρωθυπουργός.

«Θα συνεχίσουμε με πλήρη ισχύ, σε όλα τα μέτωπα, μέχρι να απομακρυνθεί η απειλή και να επιτευχθούν όλοι οι στόχοι του πολέμου», σημείωσε.

Πηγή: skai.gr

