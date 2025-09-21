Η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους από τη Βρετανία, τον Καναδά και την Αυστραλία αποτελεί «τεράστια επιβράβευση της τρομοκρατίας», ανέφερε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, στην πρώτη αντίδρασή του για την πρωτοβουλία των τριών χωρών.

«Έχω ένα σαφές μήνυμα προς τους ηγέτες που αναγνωρίζουν ένα παλαιστινιακό κράτος μετά τη φρικτή σφαγή της 7ης Οκτωβρίου: πρόκειται για τεράστια επιβράβευση της τρομοκρατίας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Νετανιάχου σε ανακοίνωσή του.

«Και έχω άλλο ένα μήνυμα για εσάς: Δεν θα υπάρξει. Δεν θα ιδρυθεί παλαιστινιακό κράτος δυτικά του ποταμού Ιορδάνη», πρόσθεσε.

Ο Ισραηλινός ηγέτης δήλωσε ότι παρά τις τεράστιες πιέσεις, τόσο στο εσωτερικό όσο και από το εξωτερικό, έχει εμποδίσει την εγκαθίδρυση αυτού που αποκάλεσε «κράτος τρομοκρατίας» εδώ και χρόνια.

«Το κάναμε με αποφασιστικότητα και με διπλωματική σοφία. Πολύ περισσότερο, έχουμε διπλασιάσει τους εβραϊκούς οικισμούς στην Ιουδαία και τη Σαμάρεια - και θα συνεχίσουμε σε αυτήν την πορεία», τόνισε, χρησιμοποιώντας τον όρο που χρησιμοποιεί συνήθως στο Ισραήλ για να αναφερθεί στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

«Η απάντηση στην τελευταία προσπάθεια να μας επιβληθεί ένα κράτος τρομοκρατίας στην καρδιά της γης μας, θα δοθεί μετά την επιστροφή μου από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Περιμένετε», πρόσθεσε ο Νετανιάχου.

Πηγή: skai.gr

