Οργή στον πολιτικό κόσμο του Ισραήλ προκάλεσε η απόφαση σήμερα του Ηνωμένου Βασιλείου, της Αυστραλίας και του Καναδά να αναγνωρίσουν παλαιστινιακό κράτος, σε μια κίνηση που βαθαίνει την απομόνωση του Τελ Αβίβ στη διεθνή σκηνή.

Ο πρόεδρος της Κνεσέτ, Αμίρ Οχάνα, εξαπέλυσε επίθεση στον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, χαρακτηρίζοντάς τον «σύγχρονο κατευναστή που επέλεξε την ατίμωση».

Ακόμη πιο σκληρός εμφανίστηκε ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, ο οποίος μίλησε για «επιβράβευση των δολοφόνων» και ζήτησε «άμεσα αντίποινα: την εφαρμογή της ισραηλινής κυριαρχίας σε Ιουδαία και Σαμάρεια (όπως αποκαλεί το Ισραήλ τη Δυτική Όχθη) και τη διάλυση της Παλαιστινιακής Αρχής».

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριχ δήλωσε ότι «η εποχή που η Βρετανία και άλλες χώρες καθόριζαν το μέλλον του Ισραήλ έχει τελειώσει» και πρόσθεσε ότι «η μόνη απάντηση σε αυτή την αντι-ισραηλινή κίνηση είναι η εφαρμογή κυριαρχίας στα ιστορικά εδάφη του εβραϊκού λαού και η οριστική απόσυρση της ιδέας ενός παλαιστινιακού κράτους από την ατζέντα».

Από την πλευρά της αντιπολίτευσης, ο Γιαΐρ Γκολάν, επικεφαλής του αριστερού κόμματος Δημοκράτες, δήλωσε ότι η «μονομερής αναγνώριση» παλαιστινιακού κράτους συνιστά «σοβαρή διπλωματική αποτυχία του Νετανιάχου και του Σμότριχ» και χαρακτήρισε την αναγνώριση «καταστροφική για την ασφάλεια του Ισραήλ».

Το Φόρουμ Ομήρων και Αγνοουμένων, που εκπροσωπεί τις οικογένειες των ομήρων που απήχθησαν στις 7 Οκτωβρίου, κατηγόρησε τις τρεις χώρες για «άνευ όρων αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους, τη στιγμή που 48 όμηροι παραμένουν σε αιχμαλωσία της Χαμάς μετά τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου».

Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη αντίδραση από το γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.



