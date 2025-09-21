ΥΠΕΞ Ισραήλ: Η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους από τη Βρετανία «επιβραβεύει» τη Χαμάς

Η αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους από τη Βρετανία δεν αποτελεί «τίποτα άλλο παρά επιβράβευση για τη τζιχαντιστική Χαμάς - ενθαρρυμένη από τη Μουσουλμανική Αδελφότητα που συνδέεται με αυτήν στο Ηνωμένο Βασίλειο», αναφέρει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ.

«Οι ίδιοι οι ηγέτες της Χαμάς παραδέχονται ανοιχτά: αυτή η αναγνώριση είναι ένα άμεσο αποτέλεσμα, ο "καρπός" για τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου», προσθέτει.

Recognition is nothing but a reward for jihadist Hamas - emboldened by its Muslim Brotherhood affiliated in the UK.



Hamas leaders themselves openly admit: this recognition is a direct outcome, the “fruit” for the October 7 massacre.



Don't let Jihadist ideology dictate your… pic.twitter.com/L70nmWm0Xq — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) September 21, 2025

Πηγή: skai.gr

