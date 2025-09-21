Λογαριασμός
ΥΠΕΞ Ισραήλ: Η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους από τη Βρετανία «επιβραβεύει» τη Χαμάς

Για μια κίνηση «ενθαρρυμένη από τη Μουσουλμανική Αδελφότητα που συνδέεται με αυτήν στο Ηνωμένο Βασίλειο» μιλά το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ

Υπουργείο Εξωτερικών Ισραήλ

Η αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους από τη Βρετανία δεν αποτελεί «τίποτα άλλο παρά επιβράβευση για τη τζιχαντιστική Χαμάς - ενθαρρυμένη από τη Μουσουλμανική Αδελφότητα που συνδέεται με αυτήν στο Ηνωμένο Βασίλειο», αναφέρει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ.

«Οι ίδιοι οι ηγέτες της Χαμάς παραδέχονται ανοιχτά: αυτή η αναγνώριση είναι ένα άμεσο αποτέλεσμα, ο "καρπός" για τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου», προσθέτει.

TAGS: Ισραήλ Ηνωμένο Βασίλειο Παλαιστινιακό Κράτος
