Βρετανία, Καναδάς και Αυστραλία προχώρησαν στην αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους

Σε μια ιστορική στιγμή για τους Παλαιστινίους, το Ηνωμένο Βασίλειο, ο Καναδάς και η Αυστραλία προχώρησαν σήμερα στην αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους, όπως είχαν δεσμευτεί ότι θα πράξουν.

Στο διάγγελμά του για την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους από το Ηνωμένο Βασίλειο, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε: «Σήμερα, για να αναζωπυρώσουμε την ελπίδα για ειρήνη μεταξύ Παλαιστινίων και Ισραηλινών και για μια λύση δύο κρατών, το Ηνωμένο Βασίλειο αναγνωρίζει επίσημα το Κράτος της Παλαιστίνης».

Ο Στάρμερ ανέφερε ότι η αναγνώριση αυτή δείχνει στους λαούς τόσο του Ισραήλ όσο και της Παλαιστίνης ότι μπορεί να υπάρξει ένα «καλύτερο μέλλον».

«Αυτή η λύση δεν αποτελεί ανταμοιβή για τη Χαμάς, διότι σημαίνει ότι η Χαμάς δεν μπορεί να έχει μέλλον, δεν μπορεί να έχει ρόλο στην κυβέρνηση, δεν μπορεί να έχει ρόλο στην ασφάλεια».

«Καλούμε ξανά την ισραηλινή κυβέρνηση να άρει τους απαράδεκτους περιορισμούς στα σύνορα, να σταματήσει αυτές τις σκληρές τακτικές και να επιτρέψει την άφιξη βοήθειας», πρόσθεσε ο Στάρμερ.

«Με τις ενέργειες της Χαμάς, την κλιμάκωση της σύγκρουσης από την ισραηλινή κυβέρνηση και την επιτάχυνση της κατασκευής οικισμών στη Δυτική Όχθη, η ελπίδα για μια λύση δύο κρατών εξασθενεί, αλλά δεν μπορούμε να αφήσουμε αυτό το φως να σβήσει», επεσήμανε ο Βρετανός πρωθυπουργός και πρόσθεσε: «Γι' αυτό και επιδιώκουμε συναίνεση με ηγέτες της περιοχής και πέραν αυτής, γύρω από το πλαίσιο μας για την ειρήνη».

«Η ανθρωπογενής κρίση στη Γάζα έχει φτάσει σε νέα επίπεδα. Η πείνα και η καταστροφή είναι απολύτως ανυπόφορες», τόνισε ο Στάρμερ στο διάγγελμά του. «Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν σκοτωθεί», ανέφερε, «συμπεριλαμβανομένων και αυτών που συλλέγουν τρόφιμα και νερό».

«Αυτός ο θάνατος και η καταστροφή μας τρομοκρατούν όλους. Ορισμένα άρρωστα και τραυματισμένα παιδιά έχουν διασωθεί, και έχουμε αυξήσει την ανθρωπιστική βοήθεια, αλλά η βοήθεια που φτάνει δεν είναι καθόλου αρκετή. Καλούμε την ισραηλινή κυβέρνηση να άρει τους περιορισμούς στα σύνορα. Σταματήστε αυτές τις σκληρές τακτικές και αφήστε τη βοήθεια να φτάσει», σημείωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός.

«Σήμερα ενώνουμε τις δυνάμεις μας με περισσότερες από 150 χώρες που αναγνωρίζουν το παλαιστινιακό κράτος», συνέχισε ο Στάρμερ, αναφέροντας ότι η κίνηση αυτή αποτελεί «δέσμευση προς τον παλαιστινιακό και τον ισραηλινό λαό ότι μπορεί να υπάρξει ένα καλύτερο μέλλον».

«Γνωρίζω πόσο έντονα συναισθήματα προκαλεί αυτή η σύγκρουση», πρόσθεσε ο Βρετανός πρωθυπουργός. «Το έχουμε δει στους δρόμους μας, στα σχολεία μας και στις συζητήσεις που έχουμε κάνει με φίλους και συγγενείς. Έχει δημιουργήσει διχασμό, κάποιοι το έχουν χρησιμοποιήσει για να υποδαυλίσουν το μίσος και τον φόβο, αλλά αυτό δεν λύνει τίποτα. Όχι μόνο πρέπει να απορρίψουμε το μίσος, αλλά πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειές μας για την καταπολέμηση του μίσους σε όλες του τις μορφές».

Ο Στάρμερ κάλεσε τις χώρες να «κατευθύνουν τις προσπάθειές τους» για να επιτύχουν «το ειρηνικό μέλλον που επιθυμούμε».

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του, επανέλαβε ότι αυτό σημαίνει την απελευθέρωση των υπολοίπων ομήρων που κρατούνται στη Γάζα από τη Χαμάς, τον τερματισμό της βίας και των δεινών και την επιστροφή σε μια λύση δύο κρατών.

«Αυτή είναι η καλύτερη ελπίδα για ειρήνη και ασφάλεια για όλες τις πλευρές», κατέληξε.

Today, to revive the hope of peace for the Palestinians and Israelis, and a two state solution, the United Kingdom formally recognises the State of Palestine. pic.twitter.com/yrg6Lywc1s — Keir Starmer (@Keir_Starmer) September 21, 2025

Κάρνι: Στόχος ένα ειρηνικό μέλλον τόσο για το κράτος της Παλαιστίνης όσο και του Ισραήλ

Στην αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους προχώρησε σήμερα ο Καναδάς, όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός της χώρας, Μαρκ Κάρνι.

Aujourd’hui, le Canada reconnaît l’État de Palestine. pic.twitter.com/luVUJXZqVB — Mark Carney (@MarkJCarney) September 21, 2025

Ο Καναδός πρωθυπουργός τόνισε πως «αν και ο Καναδάς δεν τρέφει ψευδαισθήσεις ότι αυτή η αναγνώριση είναι πανάκεια, αυτή η αναγνώριση ευθυγραμμίζεται σταθερά με τις αρχές της αυτοδιάθεσης και των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων που αντικατοπτρίζονται στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και τη συνεπή πολιτική του Καναδά για γενιές».

Αναλυτικά ο Κάρνι στην ανακοίνωσή του αναφέρει: «Η σημερινή ισραηλινή κυβέρνηση εργάζεται μεθοδικά για να αποτρέψει την προοπτική ίδρυσης ενός παλαιστινιακού κράτους. Έχει ακολουθήσει μια αδιάκοπη πολιτική επέκτασης των οικισμών στη Δυτική Όχθη, η οποία είναι παράνομη βάσει του διεθνούς δικαίου.

Η συνεχής επίθεσή της στη Γάζα έχει σκοτώσει δεκάδες χιλιάδες πολίτες, έχει εκτοπίσει πάνω από ένα εκατομμύριο ανθρώπους και έχει προκαλέσει έναν καταστροφικό και αποτρέψιμο λιμό, παραβιάζοντας το διεθνές δίκαιο. Πλέον, η δηλωμένη πολιτική της σημερινής ισραηλινής κυβέρνησης είναι ότι "δεν θα υπάρξει παλαιστινιακό κράτος".

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Καναδάς αναγνωρίζει το Κράτος της Παλαιστίνης και προσφέρει τη συνεργασία μας στην οικοδόμηση της υπόσχεσης ενός ειρηνικού μέλλοντος τόσο για το Κράτος της Παλαιστίνης όσο και για το Κράτος του Ισραήλ. Ο Καναδάς το πράττει ως μέρος μιας συντονισμένης διεθνούς προσπάθειας για τη διατήρηση της δυνατότητας μιας λύσης δύο κρατών.

Ενώ ο Καναδάς δεν τρέφει ψευδαισθήσεις ότι αυτή η αναγνώριση είναι πανάκεια, αυτή η αναγνώριση ευθυγραμμίζεται σταθερά με τις αρχές της αυτοδιάθεσης και των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων που αντικατοπτρίζονται στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και τη συνεπή πολιτική του Καναδά για γενιές».

Αλπανέζι: Αναγνωρίζουμε τις νόμιμες φιλοδοξίες του λαού της Παλαιστίνης για ένα δικό του κράτος

Σχεδόν ταυτόχρονα με τον Καναδά, στην αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους προχώρησε και η Αυστραλία.

My statement formally recognising the State of Palestine. pic.twitter.com/HtBmnIQGBS — Anthony Albanese (@AlboMP) September 21, 2025

Σε δήλωσή της η κυβέρνηση της Αυστραλίας αναφέρει ότι « η αναγνώριση της Παλαιστίνης από την Αυστραλία, μαζί με τη Βρετανία και τον Καναδά, αποτελεί μέρος της διεθνούς προσπάθειας για τη λύση των δύο κρατών», και προσθέτει ότι η «η Χαμάς δεν πρέπει να έχει κανένα ρόλο στην Παλαιστίνη».

Ο Αυστραλός πρωθυπουργός, Άντονι Αλμπάνεζι, πρόσθεσε ότι με την κίνηση αυτή η Αυστραλία αναγνώρισε «τις νόμιμες και μακρόχρονες φιλοδοξίες του λαού της Παλαιστίνης για ένα δικό του κράτος».



