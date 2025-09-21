Ο Λάχλαν Μέρντοχ, ο Λάρι Έλισον και ο Μάικλ Ντελ είναι μεταξύ των επιχειρηματικών ηγετών που εμπλέκονται στην εξασφάλιση μιας συμφωνίας για το TikTok, δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στο πρόγραμμα «The Sunday Briefing» του Fox News.

Η τελική συμφωνία για την πώληση των αμερικανικών δραστηριοτήτων του TikTok από την κινεζική μητρική εταιρεία ByteDance σε Αμερικανούς πρόκειται να υπογραφεί τις επόμενες ημέρες, δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, μιλώντας το Σάββατο στο Fox News.

Όπως ανέφερε η Λέβιτ, μετά την υπογραφή της συμφωνίας, οι αμερικανικές δραστηριότητες της δημοφιλούς πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης θα ελέγχονται από Αμερικανούς, βάσει συμφωνίας που επιτεύχθηκε αυτήν την εβδομάδα για την απόσχιση της πλατφόρμας από την κινεζική ByteDance.

Η Λέβιτ τόνισε επίσης ότι οι Αμερικανοί μέτοχοι θα κατέχουν τις έξι από τις επτά θέσεις στο διοικητικό συμβούλιο του TikTok, ενώ πρόσθεσε πως ο αλγόριθμος της εφαρμογής βίντεο θα ελέγχεται από τις ΗΠΑ.

Η συμφωνία για το TikTok, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα και τα οποία επικαλείται το Bloomberg, προβλέπει ότι η ByteDance δεν θα κατέχει περισσότερο από 20%, με το υπόλοιπο να περνά σε νέους επενδυτές όπως η Oracle Corp., η Andreessen Horowitz και η εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων Silver Lake Management LLC.





Πηγή: skai.gr

