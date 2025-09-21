Ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, ανακοίνωσε ότι θα θέσει το ζήτημα της προσάρτησης της Δυτικής Όχθης στην επόμενη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, ως απάντηση στην αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους από το Ηνωμένο Βασίλειο, τον Καναδά και την Αυστραλία, σημειώνουν οι Times of Israel.

«Η αναγνώριση ενός παλαιστινιακού» κράτους από το Ηνωμένο Βασίλειο, τον Καναδά και την Αυστραλία, ως ανταμοιβή για τους τρομοκράτες της Nukhba, απαιτεί άμεσες απαντήσεις», δηλώνει ο Μπεν Γκβιρ, ζητώντας «την άμεση εφαρμογή της κυριαρχίας στην Ιουδαία και τη Σαμάρια (το βιβλικό όνομα για τις περιοχές που είναι γνωστές συλλογικά ως Δυτική Όχθη) και την πλήρη διάλυση της «Παλαιστινιακής» Αρχής».

Η δύναμη Nukhba είναι η ελίτ μονάδα της Χαμάς που ηγήθηκε της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου 2023 στο νότιο Ισραήλ.

Ο Μπεν Γκβίρ βρίσκει απήχηση στον Ιτζάκ Βάσερλαουφ, μέλος του κόμματός του Otzma Yehudit, ο οποίος είναι επικεφαλής του Υπουργείου Νεγκέβ, Γαλιλαίας και Εθνικής Ανθεκτικότητας.

«Η Γη του Ισραήλ ανήκει αποκλειστικά στον λαό του Ισραήλ -δεν υπάρχει παλαιστινιακός λαός ούτε παλαιστινιακό κράτος», δηλώνει ο Βάσερλαουφ.

Τα σκληροπυρηνικά μέλη της κυβέρνησης του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ζητούν την προσάρτηση του αμφισβητούμενου εδάφους ως απάντηση στην αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους από τις δυτικές δυνάμεις. Νωρίτερα αυτό το μήνα, ο υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριχ παρουσίασε μια πρόταση για την προσάρτηση του 82% της Δυτικής Όχθης από το Ισραήλ, σε μια προσπάθεια να αποτραπεί η δημιουργία παλαιστινιακού κράτους.

Λίγο αργότερα, κατά την υπογραφή μιας συμφωνίας για την προώθηση ενός αμφιλεγόμενου σχεδίου επέκτασης των εποικισμών, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι «δεν θα υπάρξει παλαιστινιακό κράτος· αυτός ο τόπος ανήκει σε εμάς».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.