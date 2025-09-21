Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εξήρε τον εκλιπόντα Τσάρλι Κερκ την Κυριακή, καθώς αναχώρησε από τον Λευκό Οίκο για να παραστεί στην κηδεία στο Γκλέντεϊλ της Αριζόνας, σύμφωνα με το Fox News.

«Σήμερα θα τιμήσουμε τη ζωή ενός σπουδαίου ανθρώπου. Πραγματικά σπουδαίου ανθρώπου, ενός νεαρού άνδρα, αλλά σπουδαίου ανθρώπου. Και το περιμένουμε με ανυπομονησία. Θέλουμε να το δούμε ως μια στιγμή θεραπείας», δήλωσε ο Τραμπ.

«Είναι απίστευτο ότι συνέβη κάτι τέτοιο», πρόσθεσε ο Τραμπ. «Θα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα μέρα. Μια πολύ δύσκολη μέρα».

Η τελετή, που διοργανώνεται από την Turning Point USA (TPUSA), θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή στο State Farm Stadium, στο Γκλέντεϊλ, και εκτιμάται ότι θα προσελκύσει περισσότερους από 100.000 ανθρώπους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.