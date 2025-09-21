Λογαριασμός
Αναχώρησε για την κηδεία του Κερκ στην Αριζόνα ο Τραμπ

Η τελετή θα πραγματοποιηθεί στο State Farm Stadium στο Γκλέντεϊλ και εκτιμάται ότι θα προσελκύσει περισσότερους από 100.000 ανθρώπους

Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εξήρε τον εκλιπόντα Τσάρλι Κερκ την Κυριακή, καθώς αναχώρησε από τον Λευκό Οίκο για να παραστεί στην κηδεία στο Γκλέντεϊλ της Αριζόνας, σύμφωνα με το Fox News.

«Σήμερα θα τιμήσουμε τη ζωή ενός σπουδαίου ανθρώπου. Πραγματικά σπουδαίου ανθρώπου, ενός νεαρού άνδρα, αλλά σπουδαίου ανθρώπου. Και το περιμένουμε με ανυπομονησία. Θέλουμε να το δούμε ως μια στιγμή θεραπείας», δήλωσε ο Τραμπ.

«Είναι απίστευτο ότι συνέβη κάτι τέτοιο», πρόσθεσε ο Τραμπ. «Θα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα μέρα. Μια πολύ δύσκολη μέρα».

Η τελετή, που διοργανώνεται από την Turning Point USA (TPUSA), θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή στο State Farm Stadium, στο Γκλέντεϊλ, και εκτιμάται ότι θα προσελκύσει περισσότερους από 100.000 ανθρώπους.

