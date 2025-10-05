Γαλλία: Αυτή είναι η νέα κυβέρνηση Λεκορνί

Το νέο κυβερνητικό σχήμα ανακοίνωσε το βράδυ της Κυριακής η γαλλική προεδρία έπειτα από τέσσερις εβδομάδες διαβουλεύσεων, ωστόσο η νέα κυβέρνηση, υπό τον Σεμπαστιάν Λεκορνί, απειλείται ήδη με πρόταση μομφής από την αριστερά και την ακροδεξιά "αν δεν αλλάξει πορεία".

Μεταξύ άλλων, ο Μπρουνό Λεμέρ επιστρέφει στη γαλλική κυβέρνηση, αναλαμβάνοντας το υπουργείο Ενόπλων Δυνάμεων. Ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό παραμένει υπουργός Εξωτερικών ενώ τις θέσεις τους διατηρούν επίσης ο Ζεράλντ Νταρμανέν (υπουργείο Δικαιοσύνης) και ο Μπρουνό Ρεταϊγιό (υπουργείο Εσωτερικών).



Ο Ρολάν Λεσκίρ, πρώην αναπληρωτής υπουργός Βιομηχανίας της Γαλλίας και στενός σύμμαχος του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν αναλαμβάνει το υπουργείο Οικονομικών.

Αναλυτικά η νέα κυβέρνηση Λεκορνί

Ο Μπρούνο Λεμέρ διορίζεται Υπουργός Ενόπλων Δυνάμεων

Ο Ρόλαντ Λεσκιούρ διορίζεται Υπουργός Οικονομίας

Ο Μπρούνο Ρεταϊό διορίζεται Υπουργός Εσωτερικών

Η Κατρίν Βοτρέν διορίζεται Υπουργός Εργασίας, Υγείας, Αλληλεγγύης και Οικογενειών

Η Ελίζαμπεθ Μπορν διορίζεται Υπουργός Εθνικής Παιδείας

Ο Μανουέλ Βαλς διορίστηκε Υπουργός Υπερπόντιων Εδαφών

Ο Ζεράλντ Νταρμανέν διορίζεται Φύλακας των Σφραγίδων

Η Ρατσίντα Ντάτι διορίστηκε Υπουργός Πολιτισμού

Ο Éric Woerth διορίστηκε Υπουργός Περιφερειακού Σχεδιασμού

Η Άνι Τζενεβάρ διορίστηκε Υπουργός Γεωργίας

Η Ναϊμά Μουτσού διορίστηκε υπουργός Ψηφιακών Υποθέσεων και Τεχνητής Νοημοσύνης

Η Μαρίνα Φεράρι διορίστηκε υπουργός Αθλητισμού

Η Αουρόρ Μπερζέ διορίζεται εκπρόσωπος της κυβέρνησης

Ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό διορίζεται Υπουργός Ευρώπης και Εξωτερικών Υποθέσεων

Η Αγκνές Πανιέ Ρουνασέρ διορίζεται Υπουργός Οικολογικής Μετάβασης

Η Αμελί ντε Μονσαλίν διορίζεται υπουργός αρμόδια για τους δημόσιους λογαριασμούς

Ο Ματιέ Λεφέβρ διορίζεται Υπουργός αρμόδιος για τις σχέσεις με το Κοινοβούλιο

Ο Φιλίπ Ταμπαρό διορίστηκε υπουργός Μεταφορών

Το νέο υπουργικό συμβούλιο θα συνεδριάσει τη Δευτέρα.

Η κυβέρνηση ήδη απειλείται

Μόλις σχηματίστηκε, η κυβέρνηση απειλείται ήδη με ανατροπή από την αριστερά και την ακροδεξιά. Ο πρόεδρος του ακροδεξιού κόμματος του Εθνικού Συναγερμού (RN) Ζορντάν Μπαρντελά χλεύασε μια κυβέρνηση «που αποτελείται από τους τελευταίους μακρονιστές που παραμένουν προσκολλημένοι στη Σχεδία της Μέδουσας» (σ.σ. αναφορά στον πίνακα του Τεοντόρ Ζερικό που εικονίζει ένα ναυάγιο) ενώ ο ηγέτης της ριζοσπαστικής αριστεράς (LFI) Ζαν-Λικ Μελανσόν προέβλεψε ότι «αυτή η πομπή φαντασμάτων (…) δεν θα κρατήσει».

Όπως και οι προκάτοχοί του, ο Μισέλ Μπαρνιέ και ο Φρανσουά Μπαϊρού, ο νέος πρωθυπουργός καλείται να επιβιώσει σε μια κατακερματισμένη πολιτική σκηνή, αυτήν που προέκυψε από τις βουλευτικές εκλογές μετά την αιφνιδιαστική διάλυση του κοινοβούλιου από τον Μακρόν, τον Ιούνιο του 2024.

Η Εθνοσυνέλευση είναι χωρισμένη σε τρία μπλοκ: συμμαχία της αριστεράς, μακρονιστές και κεντρώοι, ακροδεξιά: κανένα τους δεν διαθέτει απόλυτη πλειοψηφία και το αποτέλεσμα είναι η χρόνια αστάθεια.

Ο Σεμπαστιάν Λεκορνί, έμπιστος του Μακρόν, προέρχεται από τη δεξιά και αφού διορίστηκε πρωθυπουργός, στις 9 Σεπτεμβρίου, προσπάθησε με διαβουλεύσεις να επιλύσει τη δύσκολη εξίσωση μιας άπιαστης πλειοψηφίας και να γλιτώσει την πτώση στην επόμενη ψηφοφορία, εκείνη του προϋπολογισμού του 2026. Δεν κατάφερε όμως παρά μόνο να συσπειρώσει το κεντρώο μπλοκ, την εύθραυστη συμμαχία των μακρονιστών με τους Ρεπουμπλικάνους, που μετείχαν ήδη στις δύο προηγούμενες κυβερνήσεις.'

Μέχρι και την τελευταία στιγμή οι Ρεπουμπλικάνοι, που εμφανίζονται επίσης διχασμένοι, δεν επιβεβαίωναν ότι θα μετείχαν σε μια νέα κυβέρνηση. «Δεν δόθηκε λευκή επιταγή» είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο η γερουσιάστρια Ανιές Εβρέν, η εκπρόσωπος του κόμματος.

Σε μια επιστολή του προς τους ηγέτες του κεντρώου μπλοκ, τη νύχτα του Σαββάτου προς την Κυριακή, ο Λεκορνί παρουσίασε κάποιους βασικούς άξονες της πολιτικής που σκοπεύει να ακολουθήσει. Μεταξύ άλλων, θέλει να εστιάσει τη δημοσιονομική προσπάθεια στη μείωση των δημοσίων δαπανών και να ανταποκριθεί «στο αίτημα περί φορολογικής δικαιοσύνης που εκφράζουν οι συμπατριώτες μας».

Απευθύνομενος ειδικά στους Ρεπουμπλικάνους, σημείωσε ότι «η ασφάλεια στην καθημερινότητα και η καταπολέμηση της ανομίας θα συνεχίσουν να αποτελούν βασική προτεραιότητα», όπως επίσης και «η αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης».



Παρά τη διαβεβαίωση του Λεκορνί ότι δεν θα προσφύγει στο άρθρο 49.3 του Συντάγματος, που του επιτρέπει να εγκρίνει νομοσχέδια χωρίς ψηφοφορία στην Εθνοσυνέλευση, «οδεύουμε προς την πρόταση μομφής αν δεν αλλάξουν τα δεδομένα», προειδοποίησε το Σάββατο ο πρώτος γραμματέας του Σοσιαλιστικού κόμματος Ολιβιέ Φορ.



