Χαμάς; Φέρεται να απαιτεί απελευθέρωση εγκληματιών αρχηγών της

Βραχυκυκλώνει το σχέδιο Τραμπ η Χαμάς; Επικαλούμενο πηγές της τζιχαντιστικής οργάνωσης το ισραηλινό δίκτυο Channel 12 news παρουσιάζει αυτό που, όπως λέει, είναι μια σειρά αιτημάτων που πρόκειται να θέσει στις συνομιλίες στην Αίγυπτο, με στόχο την οριστικοποίηση της απελευθέρωσης όλων των Ισραηλινών ομήρων στην πρώτη φάση του σχεδίου του προέδρου των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

Μεταξύ αυτών είναι η απαίτηση της Χαμάς για την απελευθέρωση αρκετών από τους πιο διαβόητους Παλαιστίνιους τρομοκράτες με αντάλλαγμα τους ομήρους, αναφέρει το ρεπορτάζ.

Σε αυτούς περιλαμβάνονται ο Μαρουάν Μπαργούτι, επικεφαλής της φατρίας της Φατάχ, Τανζίμ, που φυλακίστηκε για πολλαπλές δολοφονίες στη Δεύτερη Ιντιφάντα, ο Άχμαντ Σααντάτ, γενικός γραμματέας του Λαϊκού Μετώπου για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης, ο Ιμπραήμ Χαμέντ, που εκτίει 45 φορές ισόβια για την ενορχήστρωση των δολοφονιών πολλών Ισραηλινών ως διοικητής της Χαμάς στη Δυτική Όχθη κατά τη διάρκεια της δεύτερης Ιντιφάντα, ο Αμπάς αλ-Σαγιέντ, ο οποίος ενορχήστρωσε τη βομβιστική επίθεση του 2002 στο ξενοδοχείο Park στη Νετάνια, στην οποία σκοτώθηκαν 39 Ισραηλινοί, και ο Χασάν Σαλαμέχ της Χαμάς, ο οποίος εκτίει 48 φορές ισόβια για πολλαπλές βομβιστικές επιθέσεις αυτοκτονίας.

Το Channel 12 επικαλείται μια πηγή της Χαμάς που λέει ότι «δεν θα εγκαταλείψει» την προσπάθεια να εξασφαλίσει την απελευθέρωση αυτών και άλλων τρομοκρατών που έχουν καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη, στην απελευθέρωση των οποίων το Ισραήλ έχει ασκήσει βέτο σε προηγούμενες συμφωνίες, «ακόμα και με κόστος να καταδικαστεί η συμφωνία».

Το ισραηλινό δίκτυο αναφέρει περαιτέρω ότι η αντιπροσωπεία της Χαμάς υπό τον Χαλίλ αλ-Χάγια θα διαπραγματεύεται ταυτόχρονα με μια ομάδα της Παλαιστινιακής Αρχής, καθώς επιδιώκει να διασφαλίσει ότι ο αρχικός μηχανισμός για την «επόμενη μέρα» στη Γάζα περιλαμβάνει την Παλαιστινιακή Αρχή.

Το τηλεοπτικό ρεπορτάζ αναφέρει ότι ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς υπόσχεται μεταρρυθμίσεις στην Παλαιστινιακή Αρχή, συμπεριλαμβανομένης της διαμόρφωσης ενός προσωρινού συντάγματος εντός τριών μηνών και εκλογών εντός ενός έτους, στις οποίες η Χαμάς θα μπορούσε να συμμετάσχει μόνο εάν αποδεχτεί το δικαίωμα ύπαρξης του Ισραήλ.

Το Channel 12 επικαλείται πηγές της Χαμάς, οι οποίες αναφέρουν ότι η ομάδα απαιτεί επίσης μια μεγαλύτερη αρχιοκή αποχώρηση των Ισραηλινών Δυνάμεων από αυτήν που φαίνεται στον χάρτη που δημοσίευσε το Σάββατο ο Τραμπ — προς τις γραμμές όπου, όπως λέει, αναπτύχθηκαν οι Ισραηλινές Δυνάμεις τον Ιανουάριο.

Θέλει επίσης εγγυήσεις ότι τελικά θα υπάρξει πλήρης αποχώρηση των Ισραηλινών Δυνάμεων από τη Γάζα - με χρονοδιάγραμμα.

Ένα ξεχωριστό, μη προερχόμενο από πηγές ρεπορτάζ του Channel 12 αναφέρει ότι η Χαμάς απαιτεί και την απελευθέρωση των τρομοκρατών της Χαμάς Νούκμπα που συμμετείχαν στην εισβολή και τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου 2023 — ένα αίτημα που το Ισραήλ έχει απορρίψει επανειλημμένα.

Πηγή: skai.gr

