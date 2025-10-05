Τραμπ προς Νετανιάχου για τη Γάζα: «Είσαι πάντα τόσο γ....α αρνητικός»

Όταν η Χαμάς απάντησε με ένα «ναι μεν, αλλά» στην ειρηνευτική πρόταση του πρόεδρου Τραμπ για τη Γάζα την Παρασκευή, ο Τραμπ τηλεφώνησε στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου για να συζητήσουν αυτό που θεώρησε καλά νέα.

Ο Νετανιάχου είχε διαφορετική αντίληψη. «Ο Μπίμπι είπε στον Τραμπ ότι αυτό δεν είναι κάτι για το οποίο θα πρέπει να ''γιορτάσουμε''' και πως δεν σημαίνει τίποτα», αποκαλύπτει το Axios επικαλούμενο έναν Αμερικανό αξιωματούχο που γνωρίζει τι συζήτησαν.

Ο Τραμπ απάντησε έντονα: «Δεν ξέρω γιατί είσαι πάντα τόσο γ....α αρνητικός. Αυτή είναι μια νίκη. Δέξου το».

Ο διάλογος των δύο ηγετών, την οποία επιβεβαίωσε στο πρακτορείο και ένας δεύτερος Αμερικανός αξιωματούχος, αντανακλά πόσο αποφασισμένος είναι ο Τραμπ να ξεπεράσει τις επιφυλάξεις του Νετανιάχου και να τον πείσει να τερματίσει τον πόλεμο εάν η Χαμάς κάνει μια συμφωνία.



Στην επίσημη απάντησή της στο σχέδιο του Τραμπ, η Χαμάς δήλωσε ότι είναι πρόθυμη να απελευθερώσει όλους τους εναπομείναντες ομήρους με αντάλλαγμα τον τερματισμό του πολέμου και την πλήρη αποχώρηση του ισραηλινού στρατού από τη Γάζα. Αλλά η ομάδα ζήτησε διαπραγματεύσεις για να αποσαφηνιστούν πολλές τις λεπτομέρειες.

Σε ιδιωτικές διαβουλεύσεις την Παρασκευή, ο Νετανιάχου τόνισε ότι θεωρούσε την αντίδραση της Χαμάς ως απόρριψη του σχεδίου του Τραμπ. Είπε ότι ήθελε να συντονιστεί με τις ΗΠΑ για την αντίδρασή της, ώστε να αποφευχθεί μια αφήγηση ότι η Χαμάς είχε απαντήσει θετικά, δήλωσε ένας Ισραηλινός αξιωματούχος στο Axios.

Η διάθεση του Τραμπ ήταν πολύ διαφορετική. Ανησυχούσε ότι η Χαμάς θα απέρριπτε κατηγορηματικά το σχέδιο και είδε την πραγματική απάντηση ως ένα άνοιγμα για μια συμφωνία, δήλωσε ένας ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος.

Όταν ο Τραμπ τηλεφώνησε στον Νετανιάχου, η χλιαρή αντίδραση του Ισραηλινού πρωθυπουργού, δήλωσαν οι δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι. Εξού και η έντονη απάντηση του Τραμπ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ συζήτησε επίσης την τηλεφωνική κλήση σε μια σύντομη συνέντευξη με το Axios το Σάββατο, λέγοντας ότι είχε πει στον Νετανιάχου ότι αυτή ήταν η «ευκαιρία του για νίκη» και ότι τελικά ο Νετανιάχου είχε συμφωνήσει.

«Δεν είχε πρόβλημα με αυτό. Πρέπει να είναι μην έχει πρόβλημα με αυτό. Δεν έχει άλλη επιλογή. Μαζί μου πρέπει να μην έχεις πρόβλημα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τραμπ.

Λίγο μετά την τηλεφωνική επικοινωνία με τον Νετανιάχου, ο Τραμπ εξέδωσε δήλωση καλώντας το Ισραήλ να σταματήσει τις αεροπορικές επιδρομές στη Γάζα. Τρεις ώρες αργότερα, ο Νετανιάχου έδωσε τη σχετική εντολή.

Οι βοηθοί του Νετανιάχου τόνισαν το Σάββατο ότι αυτός και ο πρόεδρος ήταν απόλυτα σύμφωνοι. Ο Νετανιάχου κατέγραψε ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμα επαινώντας τον Τραμπ και τονίζοντας τα σημεία των πρόσφατων δηλώσεων του Τραμπ με τα οποία συμφωνούσε.

Ένας Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι η δυναμική μεταξύ τους στην τηλεφωνική επικοινωνία της Παρασκευής ήταν πολύ πιο αμφιλεγόμενη, και ότι ο Τραμπ ήταν ενοχλημένος.

Παρά τη «σκληρή και αποφασιστική» συζήτηση, και οι δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι τόνισαν ότι οι δυο τους κατάφεραν να καταλήξουν σε συμφωνία.

«Τελικά, ο πρόεδρος Τραμπ θέλει ειρήνη και αυτό είναι που έχει μεγαλύτερη σημασία. Η κυβέρνηση (των ΗΠΑ) συνεργάζεται ήδη στενά με το Ισραήλ για να το πετύχει αυτό», δήλωσε ένας από τους αξιωματούχους.

Ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε να σχολιάσει την τηλεφωνική επικοινωνία.

Το Σάββατο και την Κυριακή, ο Τραμπ συνέχισε να πιέζει και τις δύο πλευρές για μια συμφωνία, επισημαίνοντας στον Νετανιάχου «τώρα ή ποτέ» και προειδοποιώντας τη Χαμάς με «πλήρη καταστροφή».

Ο Τραμπ έστειλε δημόσιο μήνυμα στη Χαμάς, προειδοποιώντας την ομάδα να μην χρησιμοποιήσει καμία παρελκυστική τακτική. Τόνισε ότι εάν η Χαμάς δεν προχωρήσει με την απελευθέρωση των ομήρων, η συμφωνία θα αποσυρθεί.

Ο πρόεδρος κατάφερε επίσης να πείσει το Ισραήλ να συμφωνήσει σε έναν ενημερωμένο χάρτη για την πρώτη φάση αποχώρησης των ισραηλινών δυνάμεων από περιοχές της Γάζας.

Τη Δευτέρα, αναμένεται να ξεκινήσουν έμμεσες διαπραγματεύσεις μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ στην Αίγυπτο. Οι απεσταλμένοι του Τραμπ, ο Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του Τζάρεντ Κούσνερ, αναμένεται να συμμετάσχουν σε μια προσπάθεια για την ολοκλήρωση της συμφωνίας αυτή την εβδομάδα.

