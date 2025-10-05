Ισραήλ: «Θρασύτατα ψεύδη» οι ισχυρισμοί για κακομεταχείριση της Γκρέτα Τούνμπεργκ

Το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών απέρριψε κατηγορηματικά σήμερα Κυριακή κατηγορίες ότι η Σουηδή ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ και άλλοι φιλοπαλαιστίνιοι ακτιβιστές υπέστησαν κακομεταχείριση στη διάρκεια της κράτησής τους, κάνοντας λόγο για «θρασύτατα ψεύδη».

Το υπουργείο Εξωτερικών, σε σημερινή ανάρτησή του στο X, επισήμανε πως η Τούνμπεργκ και οι άλλοι κρατούμενοι απέρριψαν την επιτάχυνση της απέλασής τους, επιμένοντας να παραμείνουν υπό κράτηση.

The claims regarding the mistreatment of Greta Thunberg and other detainees from the Hamas–Sumud flotilla are brazen lies.

All the detainees’ legal rights are fully upheld.

Interestingly enough, Greta herself and other detainees refused to expedite their deportation and insisted… — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) October 5, 2025

«Επίσης η Γκρέτα δεν διαμαρτυρήθηκε στις ισραηλινές αρχές για οποιονδήποτε απ' αυτούς τους γελοίους και αβάσιμους ισχυρισμούς - επειδή όλα αυτά δεν συνέβησαν ποτέ», αναφέρεται στην ανάρτηση.

Εντούτοις ο ακροδεξιός υπουργός Ασφαλείας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ τόνισε ότι είναι «υπερήφανος που αντιμετωπίσαμε τους 'ακτιβιστές του στολίσκου' ως υποστηρικτές της τρομοκρατίας». Σε δήλωσή του, ο Μπεν Γκβιρ ξεκαθάρισε πως «όποιος υποστηρίζει την τρομοκρατία είναι τρομοκράτης και του αξίζουν οι συνθήκες που ταιριάζουν σε τρομοκράτες».

Ο Μπεν Γκβιρ δήλωσε ότι επισκέφθηκε τα πλοία και δεν είδε «ούτε βοήθεια ούτε ανθρωπισμό». Βρήκε αντιθέτως, όπως είπε, «ένα πακέτο παιδικής τροφής και ένα ολόκληρο πλοίο γεμάτο ανθρώπους που προσποιούνταν ότι είναι ακτιβιστές για τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι οποίοι ήρθαν στην πραγματικότητα για να υποστηρίξουν την τρομοκρατία και να διασκεδάσουν σε βάρος μας».

Πρόσθεσε ότι οι ακτιβιστές «θα πρέπει να νιώσουν καθαρά τις συνθήκες κράτησης και να σκεφτούν δύο φορές πριν πλησιάσουν ξανά το Ισραήλ».

