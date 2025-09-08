Νεπάλ: Τουλάχιστον 13 νεκροί στις αντικυβερνητικές συγκεντρώσεις στο Κατμαντού

Κατμαντού: Τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και περισσότεροι από 100 έχουν τραυματιστεί σε συγκρούσεις διαδηλωτών με την αστυνομία στο Νεπάλ, μετά την κυβερνητική απόφαση να απαγορεύσει 26 μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μεταξύ των οποίων το Facebook, το YouTube και το X.

Οι κινητοποιήσεις, που ξεκίνησαν στην πρωτεύουσα και έχουν εξαπλωθεί σε όλη τη χώρα, οδήγησαν σε επιβολή απαγόρευσης κυκλοφορίας σε αρκετές περιοχές του Κατμαντού. Η αστυνομία απαντά στις διαδηλώσεις με πλαστικές σφαίρες και δακρυγόνα, ενώ η κυβέρνηση έστειλε τον στρατό για να αποκαταστήσει την τάξη, γεγονός που οδήγησε στον τραγικό απολογισμό των εννέα νεκρών.

Οι διαδηλωτές είναι κυρίως νέοι σε ηλικία και τα συνθήματα που κυριαρχούν είναι «Κλείστε τη διαφθορά, όχι τα social media» και «Ξεμπλοκάρετε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης». Οι πληροφορίες από τη χώρα, όπως είναι φυσικό, βγαίνουν με το σταγονόμετρο, μετά και την επιβολή των απαγορεύσεων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από την κυβέρνηση. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι πληροφορίες για τον αριθμό των θυμάτων διαρκώς ανανεώνονται με τον κατάλογο να αυξάνεται διαρκώς.

