Έτοιμη να ξεκινήσει έναν ειλικρινή διάλογο με όλους χωρίς να χτίσει ένα «Τείχος του Βερολίνου» δηλώνει η Ρωσία διά στόματος του υπουργού Εξωτερικών της, Σεργκέι Λαβρόφ.

«Ζούμε σε έναν πολύ μικρό πλανήτη. Η οικοδόμηση του Τείχους του Βερολίνου και των υπό όρους τειχών μεταξύ μας και του απέραντου ευρασιατικού μας χώρου ήταν μια δυτικού τύπου προσέγγιση, όπως συνέβη στη Σοβιετική Ένωση και στον μετασοβιετικό χώρο. Δεν θέλουμε να υψώσουμε κανένα τείχος», δήλωσε ο Λαφρόφ σε συνάντηση με φοιτητές και καθηγητές του Κρατικού Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων της Μόσχας (MGIMO).

«Θέλουμε να εργαστούμε ειλικρινά. Και αν οι συνομιλητές μας είναι έτοιμοι να κάνουν το ίδιο, σε ισότιμη και αμοιβαία σεβαστή βάση, είμαστε έτοιμοι για διάλογο με όλους», τόνισε ο Λαβρόφ.

Κατά την άποψή του, «αυτό αποδείχθηκε ξεκάθαρα από τις συνομιλίες στην Αλάσκα μεταξύ των Προέδρων Πούτιν και Τραμπ».

«Η διαφορά μεταξύ αυτής της [αμερικανικής] κυβέρνησης και των προκατόχων της υπό τον [πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο] Μπάιντεν, και πολλών Ευρωπαίων λεγόμενων ηγετών, είναι ότι είναι πρόθυμοι όχι μόνο να ακούσουν, αλλά και να ακουστούν», τόνισε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών.

Όπως είπε πιστεύει ότι η συνομιλία που πραγματοποιήθηκε στην Αλάσκα κατέδειξε την κατανόηση του Προέδρου Τραμπ και της ομάδας του για την επίλυση όλων των ζητημάτων, συμπεριλαμβανομένης της ουκρανικής κρίσης, με βάση τον σεβασμό των νόμιμων εθνικών συμφερόντων όλων των μερών. Ο Λαβρόφ διευκρίνισε ότι, στην περίπτωση της Ουκρανίας, αυτό σημαίνει «εξάλειψη των βαθύτερων αιτιών αυτής της κρίσης».

Ο κορυφαίος Ρώσος διπλωμάτης υπενθύμισε επίσης την πρόβλεψη του Πούτιν για έναν μελλοντικό πολυπολικό κόσμο.

