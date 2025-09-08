Η γερμανική κυβέρνηση δήλωσε σήμερα Δευτέρα ότι οι τελευταίες επιθέσεις της Ρωσίας στην Ουκρανία συνιστούν κλιμάκωση, που αποδεικνύει την απροθυμία του Βλαντίμιρ Πούτιν να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

«Η συνεχιζόμενη κλιμάκωση δείχνει ότι ο Πούτιν δεν θέλει να διαπραγματευτεί – θέλει να συνεχίσει να δημιουργεί τετελεσμένα», ανέφερε εκπρόσωπος. «Και αυτό μπορεί να σταματήσει μόνο αν επιτρέψουμε στην Ουκρανία να διατηρήσει την άμυνά της και δεν αφήσουμε τον Πούτιν να πετύχει τους στόχους του».

Παράλληλα, το υπουργείο Οικονομίας στο Βερολίνο ανακοίνωσε ότι παρατείνεται έως τις 10 Μαρτίου του επόμενου έτους η επιτροπεία επί των γερμανικών περιουσιακών στοιχείων της ρωσικής πετρελαϊκής Rosneft. Πρόκειται για την έκτη παράταση του μέτρου, το οποίο πρέπει να ανανεώνεται κάθε έξι μήνες, και έρχεται λίγο πριν από σχετική προθεσμία αυτή την εβδομάδα.

Τα περιουσιακά στοιχεία της Rosneft στη Γερμανία —μεταξύ αυτών μερίδια στα διυλιστήρια Schwedt, MiRo και Bayernoil— τέθηκαν υπό κυβερνητική επιτροπεία τον Σεπτέμβριο του 2022, μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία που προκάλεσε ενεργειακή κρίση λόγω της κατάρρευσης των σχέσεων Ευρώπης – Ρωσίας.

Μέχρι σήμερα, το Βερολίνο έχει αποφύγει την εθνικοποίηση των δραστηριοτήτων της Rosneft, προτιμώντας να διατηρεί τον ουσιαστικό έλεγχο μέσω της επιτροπείας, η οποία ωστόσο αφήνει τη νομική ιδιοκτησία στα ρωσικά χέρια.

