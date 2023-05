Νεπάλ: Οδηγός Σέρπα έσπασε το ρεκόρ ανάβασης στο Έβερεστ - Εφτασε στην κορυφή για 27η φορά

Ο Νεπαλέζος Σέρπα Kami Rita έκανε σήμερα νέο ρεκόρ ανάβασης στην κορυφή του Έβερεστ, καθώς έφτασε για 27η φορά στην κορυφή του κόσμου.

JUST IN: Renowned Nepali mountaineer Kami Rita Sherpa has successfully scaled Mt #Everest (8848.86 m) for a record 27th time. CONGRATULATIONS! #Everest70 #Everest2023 Photo Courtesy: Seven Summit Treks. pic.twitter.com/xPPpllHloR

«Ο Kami Rita έφθασε με επιτυχία στην κορυφή σήμερα το πρωί ως οδηγός ενός βιετναμέζου ορειβάτη», δήλωσε ο Μίνγκμα, σέρπα και διοργανωτής της αποστολής του πρακτορείου Seven Summit Treks.

Ο 53χρονος Νεπαλέζος Σέρπα εργάζεται ως οδηγός ορειβατών στα Ιμαλάια εδώ και περισσότερο από 20 χρονια.

Επονομαζόμενος «ο άνθρωπος του Έβερεστ», ο Kami Rita γεννήθηκε το 1970 στο Τάμε, ένα χωριό των Ιμαλαΐων που φημίζεται ότι βγάζει ταλαντούχους ορειβάτες.

Για πρώτη φορά έφθασε στην κορυφή το 1994 και έκτοτε ανεβαίνει στο Έβερεστ σχεδόν κάθε χρονιά - εκτός από εκτός από το 2014, το 2015 και το 2020 όταν η αναρρίχηση στο όρος είχε απαγορευτεί για διάφορους λόγους.

A guide for more than two decades, Kami Rita Sherpa first summited in 1994 and since then has climbed Everest almost every year https://t.co/sH4b6eBI5J