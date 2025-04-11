Νέοι κανόνες για ασφαλέστερα παιχνίδια στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για την προσωρινή πολιτική συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους νέους κανόνες ασφάλειας των παιχνιδιών, σε συνέχεια της πρότασης της Επιτροπής για κανονισμό σχετικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών, της 28ης Ιουλίου 2023.

Ο νέος κανονισμός θα απαγορεύσει τη χρήση επιβλαβών χημικών ουσιών, όπως οι PFAS, οι ενδοκρινικοί διαταράκτες και οι δισφαινόλες, στα παιχνίδια. Όλα τα παιχνίδια θα διαθέτουν ψηφιακό διαβατήριο προϊόντος, ώστε να αποτρέπεται η είσοδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) μη ασφαλών παιχνιδιών που πωλούνται εντός και εκτός διαδικτύου. Ο κανονισμός θεσπίζει αυστηρότερους κανόνες για τις διαδικτυακές πωλήσεις και παρέχει στους φορείς ελέγχου μεγαλύτερες εξουσίες για την απομάκρυνση επικίνδυνων παιχνιδιών από την αγορά. Έτσι θα διασφαλιστεί ότι τα εισαγόμενα παιχνίδια είναι εξίσου ασφαλή για τους καταναλωτές με τα παιχνίδια που κατασκευάζονται στην ΕΕ.

Ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος για την Ευημερία και τη Βιομηχανική Στρατηγική Στεφάν Σεζουρνέ δήλωσε σχετικά: «Οι νέοι κανόνες που συμφωνήθηκαν μόλις καθιστούν τα παιχνίδια που πωλούνται εντός και εκτός διαδικτύου ασφαλέστερα για τα παιδιά. Απαγορεύουν τις επιβλαβείς χημικές ουσίες και θεσπίζουν ένα ψηφιακό διαβατήριο προϊόντος που θα παρέχει ευρύτερη πληροφόρηση στους καταναλωτές και θα βοηθά τους φορείς ελέγχου της αγοράς να εντοπίζουν και να απομακρύνουν επικίνδυνα παιχνίδια, ιδίως στα σύνορα της ΕΕ. Έτσι ο ανταγωνισμός θα γίνει πιο δίκαιος και οι όροι του πιο ισότιμοι για τους κατασκευαστές παιχνιδιών της ΕΕ.»

Αθηνά Παπακώστα

Πηγή: skai.gr

