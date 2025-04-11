Έκτακτα μέτρα σχεδιάζει να λάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχεδιάζει την επόμενη εβδομάδα για να σταματήσει την εξάπλωση της γρίπης των πτηνών σε δύο περιοχές της Πολωνίας, δήλωσε εκπρόσωπος σύμφωνα με το Reuters.

Υπήρξαν 73 επιβεβαιωμένα κρούσματα γρίπης των πτηνών υψηλής παθογονικότητας (HPAI) στην Πολωνία τους τελευταίους δύο μήνες, με 53 από αυτά στην περιοχή της Μασοβίας και της Μεγάλης Πολωνίας.

«Δεδομένης της μεγάλης κλίμακας των εστιών (σε αυτές τις δύο περιοχές)… είναι απαραίτητο να ληφθούν πρόσθετα μέτρα έκτακτης ανάγκης που θα εφαρμοστούν σε αυτές τις περιοχές υψηλού κινδύνου, ενισχύοντας τα μέτρα πρόληψης και ελέγχου», ανέφερε ο εκπρόσωπος.

«Προβλέπεται ότι τα μέτρα θα εγκριθούν από την Επιτροπή την επόμενη εβδομάδα. Αυτά τα μέτρα στοχεύουν στην ευρύτερη προστασία της πολωνικής βιομηχανίας πουλερικών».

Ο εκπρόσωπος δεν διευκρίνισε τι θα περιλαμβάνουν τα έκτακτα μέτρα, αλλά είπε ότι έχουν συζητηθεί με τις εθνικές και περιφερειακές αρχές, οι οποίες είχαν συμφωνήσει μαζί τους.

Το Πολωνικό Υπουργείο Γεωργίας δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Η πολωνική εφημερίδα Gazeta Wyborcza ανέφερε την Πέμπτη ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήθελε να απαγορεύσει την εξαγωγή πουλερικών από την Πολωνία λόγω της γρίπης των πτηνών.

Ωστόσο, ο Πολωνός υπουργός Γεωργίας Τσέσλαβ Σιεκιέρσκι, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων PAP, δήλωσε την Παρασκευή ότι είναι "πολύ νωρίς" να μιλήσουμε για μια τέτοια πιθανότητα.

Πηγή: skai.gr

