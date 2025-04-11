Η Ρωσία πρέπει να «ξεκουνηθεί» πριν πεθάνουν και άλλοι άνθρωποι σε έναν παράλογο πόλεμο, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στα Truth Soccial αναφορικά με τη σημερινή επίσκεψη του ειδικού απεσταλμένου του Στίβεν Γουίτκοφ, ο οποίος θα συζητήσει μεταξύ άλλων με τον Ρώσο Πρόεδρο, τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν θα συναντηθεί σήμερα με τον Στιβ Γουίτκοφ, ειδικό απεσταλμένο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, και θα συζητήσουν για τη «διευθέτηση» του πολέμου στην Ουκρανία, όπως ανακοίνωσε το Κρεμλίνο, σημειώνοντας ωστόσο ότι δεν αναμένεται να προκύψουν σημαντικές διπλωματικές εξελίξεις.

Αναλυτικά η ανάρτηση του προέδρου των ΗΠΑ στα Truth Social: «Η Ρωσία πρέπει να ξεκουνηθεί.Πάρα πολλοί άνθρωποι ΠΕΘΑΙΝΟΥΝ, χιλιάδες την εβδομάδα, σε έναν τρομερό και παράλογο πόλεμο, έναν πόλεμο που δεν έπρεπε να είχε συμβεί ποτέ και δεν θα είχε συμβεί, αν ήμουν Πρόεδρος!!!»

Πηγή: skai.gr

