Το Πολεμικό Ναυτικό της Εσθονίας συνέλαβε σήμερα ένα πετρελαιοφόρο που είχε προορισμό τη Ρωσία, το οποίο περιλαμβανόταν σε κατάλογο κυρώσεων της ΕΕ, κατηγορώντας το ότι έπλεε παράνομα χωρίς έγκυρη σημαία χώρας.

Το πλοίο, το Kiwala, τελεί υπό τις κυρώσεις της ΕΕ από τον Φεβρουάριο ως μέρος του λεγόμενου «σκιώδους στόλου» της Ρωσίας, όρος που χρησιμοποιούν οι δυτικές χώρες για τα πλοία που, όπως λένε, η Μόσχα αναπτύσσει για να παρακάμψει τις διεθνείς κυρώσεις. Τα πλοία αυτά συνήθως δεν υπόκεινται σε καθεστώς ρυθμίσεων ούτε ασφαλίζονται από συμβατικούς δυτικούς παρόχους.

Το Kiwala κατευθυνόταν προς τη Ρωσία κατά τη στιγμή της σύλληψης, σύμφωνα με τα στοιχεία της MarineTraffic. Είχε σημαία Τζιμπουτί, αλλά ένας αξιωματούχος της Εσθονικής Αρχής Μεταφορών δήλωσε ότι το Τζιμπουτί αρνήθηκε ότι ήταν νηολογημένο εκεί.

Το Reuters δεν ήταν άμεσα σε θέση να επικοινωνήσει με τις αρχές του Τζιμπουτί για σχόλια. Το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας δεν απάντησε αμέσως σε σχετικό αίτημα για σχολιασμό.

«Νωρίς σήμερα το πρωί, το Πολεμικό Ναυτικό της Εσθονίας συνέλαβε ένα πλοίο στο οποίο έχουν επιβληθεί κυρώσεις χωρίς να έχει σημαία κράτους», ανέφερε ο Εσθονός πρωθυπουργός Κρίστεν Μίχαλ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης X.

«Η Εσθονία αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά τις ύποπτες δραστηριότητες στη Βαλτική Θάλασσα», πρόσθεσε.

Κατά τη συμπερίληψη του πλοίου στο μητρώο κυρώσεων τον Φεβρουάριο, η ΕΕ δήλωσε ότι εμπλέκεται στη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου «ενώ εφαρμόζει παράτυπες και υψηλού κινδύνου ναυτιλιακές πρακτικές».

«Λόγω των υποψιών ότι το πλοίο δεν είχε σημαία, οι εσθονικές αρχές αντέδρασαν. Το πλήρωμα και ο πλοίαρχος ήταν συνεργάσιμοι», δήλωσε ο Κρίστιαν Τρούου, διευθυντής του ναυτιλιακού τμήματος της εσθονικής αρχής μεταφορών.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν πλοία και ελικόπτερα του Πολεμικού Ναυτικού και το πλοίο επιθεωρείται, ενώ η Εσθονία συνομιλεί με το Τζιμπουτί για να επιβεβαιώσει τις λεπτομέρειες, δήλωσε ο Τρούου.

Ο Mίχαλ είχε προειδοποιήσει τον Δεκέμβριο ότι τα δεξαμενόπλοια του σκιώδους στόλου θα μπορούσαν να υποστούν έλεγχο εάν δεν προσκόμιζαν αποδείξεις ασφάλισης.

Δεν υπήρξαν αναφορές για ζημιές σε υποθαλάσσια καλώδια ή άλλο εξοπλισμό. Χώρες της περιοχής έχουν κατηγορήσει τη Μόσχα ότι χρησιμοποιεί πλοία για να πλήξει υποθαλάσσιες υποδομές στη Βαλτική Θάλασσα τα τελευταία χρόνια.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

