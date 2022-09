Νέο σόου Πούτιν από την Κόκκινη Πλατεία: «Καλωσορίσατε στο σπίτι»

Σε μια ακόμη πανηγυρική ομιλία αυτή τη φορά στην κατάμεστη Κόκκινη Πλατεία και λίγες μόνο ώρες αφότου υπεγράφη η προσάρτηση των τεσσάρων περιοχών στην Ουκρανία, ο Βλαντιμίρ Πόυτιν καλωσόρισε τους κατοίκους των περιοχών αυτών λέγοντας ότι «επέστρεψαν στην ιστορική τους πατρίδα».

«Καλωσορίσατε στο σπίτι», είπε χαρακτηριστικά. «Η νίκη θα είναι δική μας. Θα κάνουμε τα πάντα για να στηρίξουμε τους κατοίκους του Ντόνετσκ, του Λουχάνσκ, της Χερσώνας και της Ζαπορίζια» διαμήνυσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν.

«Θα κάνουμε τα πάντα για να αυξήσουμε το επίπεδο ασφάλειας σε αυτά τα εδάφη για αυτούς τους ανθρώπους. Θα κάνουμε τα πάντα για να αποκαταστήσουμε την οικονομία, τις υποδομές, να φτιάξουμε σχολεία, νέα ιδρύματα, νοσοκομεία» πρόσθεσε σε πανηγυρικό τόνο.

Σήμερα είναι μια «ιστορική μέρα, ημέρα αλήθειας και δικαιοσύνης» πρόσθεσε με το πλήθος να ζητοκραυγάζει ανεμίζοντας τις ρωσικές σημαίες.

«Έχουμε γίνει πιο δυνατοί γιατί είμαστε μαζί. Έχουμε την αλήθεια. Και η αλήθεια σημαίνει δύναμη. Σημαίνει νίκη. Η νίκη θα είναι δική μας».

"Victory will be ours"



