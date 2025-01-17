Νέο ψήφισμα ΟΗΕ για εμπάργκο όπλων στη Λιβύη με στήριξη της Ελλάδας

Tην υποστήριξη της Ελλάδας για το νέο ψήφισμα για τη Λιβύη, εξέφρασε ο Έλληνας Μόνιμος Αντιπρόσωπος στον ΟΗΕ, πρέσβης Ευάγγελος Σέκερης.

Το ψήφισμα στοχεύει στην εξισορρόπηση της διατήρησης των κυρώσεων με τα ζητήματα που έχουν εγείρει οι λιβυκές αρχές, με επίκεντρο τη σταθερότητα, την ασφάλεια και την πρόοδο στη Λιβύη, διασφαλίζοντας παράλληλα τα συμφέροντα του λιβυκού λαού.

Το ψήφισμα ανανεώνει το καθεστώς κυρώσεων και την εντολή της επιτροπής εμπειρογνωμόνων για τη Λιβύη, περιλαμβάνει διατάξεις που στοχεύουν τις παράνομες εξαγωγές πετρελαίου, αργού πετρελαίου και προϊόντων διύλισης, εισάγοντας νέα κριτήρια για την αντιμετώπιση ατόμων και οντοτήτων που υποστηρίζουν ένοπλες ομάδες ή εγκληματικά δίκτυα που εμπλέκονται σε αυτές τις δραστηριότητες.

Με την ενίσχυση των κυρώσεων, το ψήφισμα, ανέφερε ο κ. Σέκερης, αποσκοπεί στην καταπολέμηση των παράνομων δραστηριοτήτων που υπονομεύουν τη σταθερότητα και την ασφάλεια της Λιβύης.

Σε ό,τι αφορά τη βελτίωση των υποδομών ασφάλειας της Λιβύης, το ψήφισμα εξετάζει ζητήματα σχετικά με την παροχή υποστήριξης από τα κράτη μέλη μέσω βοήθειας σε τεχνικά ζητήματα και κατάρτισης, προκειμένου να ενισχυθεί η ασφάλεια στη Λιβύη.

«Εκφράζουμε την ελπίδα ότι η διάταξη αυτή θα συμβάλει στην προώθηση της διαδικασίας επανένωσης των λιβυκών στρατιωτικών θεσμών και θεσμών ασφαλείας» ανέφερε ο Έλληνας Μόνιμος Αντιπρόσωπος.

Όσον αφορά το εμπάργκο όπλων, το ψήφισμα επιτρέπει την προσωρινή εισαγωγή στρατιωτικών αεροσκαφών και μονάδων επιφανείας στη Λιβύη υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, το οποίο τονίστηκε από τον Έλληνα Μόνιμο Αντιπρόσωπο.

«Το ψήφισμα εισάγει μια νέα διάταξη σύμφωνα με την οποία το εμπάργκο όπλων δεν εφαρμόζεται σε στρατιωτικά αεροσκάφη ή πλοία, τα οποία έρχονται προσωρινά στο έδαφος της Λιβύης αποκλειστικά και μόνο για την παράδοση ειδών ή για τη διευκόλυνση δραστηριοτήτων που εξαιρούνται ή δεν καλύπτονται από το εμπάργκο όπλων, συμπεριλαμβανομένης της ανθρωπιστικής βοήθειας, καθώς και όπλων και σχετικού υλικού για αμυντικούς σκοπούς υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

Είναι σημαντικό η διάταξη αυτή να εφαρμοστεί με καλή πίστη προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν καταχρήσεις που θα είχαν αρνητικό αντίκτυπο στην ειρηνευτική διαδικασία. Λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόκειται για μια νέα διάταξη, είναι επίσης απαραίτητη η ενημέρωση σχετικά με την εφαρμογή της» ανέφερε ο κ. Σέκερης.

Με την υποστήριξη του ψηφίσματος και των διατάξεων του, η Ελλάδα επαναβεβαίωσε την αφοσίωση της στη σταθερότητα της Λιβύης και στην προώθηση μιας ειρηνικής λύσης στην παρατεταμένη κρίση.

«Η Ελλάδα, ως γειτονική χώρα, θα ήθελε να επαναλάβει για άλλη μια φορά την ανάγκη προώθησης της πολιτικής διαδικασίας, με στόχο μια ισχυρή, σταθερή και ενωμένη Λιβύη, απαλλαγμένη από ξένες παρεμβάσεις» ανέφερε ο κ. Σέκερης.

Πηγή: skai.gr

