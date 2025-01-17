Την αταλάντευτη υποστήριξή του στην εδαφική ακεραιότητα, την εθνική κυριαρχία και την πολιτική ανεξαρτησία του Λιβάνου επαναβεβαίωσε το Συμβούλιο Ασφαλείας των Hνωμένων Εθνών κάνοντας αναφορά σε βασικά ψηφίσματα, όπως τα 1701 (2006), 1680 (2006) και 1559 (2004). Αυτή η ανανέωση της δέσμευσης έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή καθώς ο Λίβανος αντιμετωπίζει πολιτικές, θεσμικές και περιφερειακές προκλήσεις.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας στην ανακοίνωση του χαιρέτισε την πρόσφατη εκλογή του Τζόζεφ Αούν ως Πρόεδρου του Λιβάνου και τον διορισμό του Ναουάφ Σαλάμ ως Πρωθυπουργού.

«Το Συμβούλιο Ασφαλείας υπογραμμίζει ότι ο σχηματισμός κυβέρνησης είναι κρίσιμος για τη σταθερότητα και την ανθεκτικότητα του Λιβάνου ώστε να αντέξει τις περιφερειακές και εσωτερικές προκλήσεις και ενθαρρύνει όλα τα κόμματα στο Λίβανο να επιδείξουν ενότητα για το σκοπό αυτό, προκειμένου να διασφαλιστεί η ικανότητα του Λιβάνου να αντιμετωπίσει τις διάφορες προκλήσεις που έχει μπροστά της η χώρα» αναφέρεται στη δήλωση.

Αναγνωρίζοντας τη συνεχιζόμενη υποστήριξη της διεθνούς κοινότητας, το Συμβούλιο Ασφαλείας ενθάρρυνε τις λιβανικές αρχές να εργαστούν εποικοδομητικά για την προώθηση της εθνικής σταθερότητας και κάλεσε τις πολιτικές παρατάξεις να ενώσουν τις δυνάμεις τους, δημιουργώντας ένα περιβάλλον που θα διευκολύνει τις μεταρρυθμίσεις και την πρόοδο. Το Συμβούλιο τόνισε ότι «η σταθερότητα του Λιβάνου είναι ζωτικής σημασίας όχι μόνο για τη χώρα αλλά και για την περιφερειακή ασφάλεια και ειρήνη».

Παράλληλα, στην ανακοίνωση τους τα κράτη-μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας εξέφρασαν ανησυχίες για παραβιάσεις της συμφωνίας κατάπαυσης των εχθροπραξιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, που τέθηκε σε εφαρμογή την 26η Νοεμβρίου 2024 και καταδίκασαν τις καταγγελθείσες παραβιάσεις της καλώντας τα μέρη να τηρήσουν κατά γράμμα τους όρους της συμφωνίας. Το Συμβούλιο Ασφαλείας επανέλαβε την αναγκαιότητα πλήρους εφαρμογής του ψηφίσματος 1701 (2006).

Τα κράτη-μέλη του Συμβουλίου επαίνεσαν την Ειδική Συντονίστρια του ΟΗΕ για τον Λίβανο (UNSCOL) και την Προσωρινή Δύναμη του ΟΗΕ στον Λίβανο UNIFIL για τις προσπάθειες να τηρηθεί η ειρήνη στα σύνορα και ζήτησαν ενισχυμένη συνεργασία των μερών για να διασφαλιστεί η επιτυχία τους.

«Το Συμβούλιο Ασφαλείας επαναλαμβάνει την πλήρη υποστήριξή του στην Προσωρινή Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στο Λίβανο (UNIFIL) και υπογραμμίζει τον κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζει στη στήριξη της περιφερειακής σταθερότητας και καλεί όλα τα μέρη να σεβαστούν την ασφάλεια της UNIFIL και του λοιπού προσωπικού και των εγκαταστάσεων των Ηνωμένων Εθνών και να διασφαλίσουν ότι η ελευθερία κινήσεων της UNIFIL σε όλες τις επιχειρήσεις της είναι πλήρως σεβαστή και ανεμπόδιστη. Οι ειρηνευτικές δυνάμεις και οι εγκαταστάσεις των Ηνωμένων Εθνών δεν πρέπει ποτέ να αποτελούν στόχο επίθεσης» αναφέρεται στη δήλωση.

Έγινε έκκληση στη διεθνή κοινότητα να παρέχει ανθρωπιστική και οικονομική βοήθεια στον Λίβανο, με βάση τις αρχές του ΟΗΕ για ουδετερότητα, αμεροληψία και ανεξαρτησία, με σκοπό τη διευκόλυνση της ασφαλούς επιστροφής των εκτοπισμένων, την υποστήριξη των προσπαθειών ανασυγκρότησης και την ενίσχυση των κρατικών θεσμών του Λιβάνου, ιδιαίτερα των ενόπλων δυνάμεων.

Στη δήλωση του, το Συμβούλιο Ασφαλείας τόνισε ότι «η σταθερότητα του Λιβάνου είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την περιφερειακή ειρήνη». Επανέλαβε την ανάγκη σεβασμού και εφαρμογής των σχετικών ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας, τα οποία αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο της πορείας του Λιβάνου προς την ανάκαμψη και ζήτησε συνεχή επαγρύπνηση και συνεργασία ώστε να διασφαλιστεί ότι οι προκλήσεις της χώρας θα αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικές λύσεις.

Πηγή: skai.gr

