Τουλάχιστον τριάντα τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 48 εισήχθησαν σε νοσοκομεία στην Κωνσταντινούπολη από τη Δευτέρα εξαιτίας της κατανάλωσης νοθευμένων αλκοολούχων ποτών, μετέδωσε χθες Πέμπτη το βράδυ το τουρκικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

Προηγούμενος επίσημος απολογισμός των θυμάτων έκανε λόγο για 23 νεκρούς.

Οι θάνατοι θεωρείται πως οφείλονταν στην κατανάλωση αλκοολούχων ποτών νοθευμένων με μεθανόλη — είδος βιομηχανικού αλκοόλ ακατάλληλου προς πόση.

Τέσσερα πρόσωπα τα οποία βαραίνουν υποψίες πως πούλησαν τα νοθευμένα ποτά συνελήφθησαν και σε βάρος τους σχηματίζεται δικογραφία για «ανθρωποκτονίες από πρόθεση» κατά συρροή, ανέφεραν χθες βράδυ οι αρχές της Κωνσταντινούπολης σε ανακοίνωσή τους.

Από την 1η Ιανουαρίου, έχουν κατασχεθεί 29 τόνοι νοθευμένων ή λαθραίων αλκοολούχων ποτών στην Κωνσταντινούπολη και 64 επιχειρήσεις που τα πούλαγαν είδαν τις άδειες λειτουργίας τους να ανακαλούνται, πρόσθεσαν.

Ιδιοκτήτες εταιρειών που εμπορεύονται αλκοολούχα ποτά κατηγορούν από την πλευρά τους τις τουρκικές αρχές πως είναι έμμεσα υπεύθυνες για τους θανάτους, εξαιτίας των υψηλών φόρων, οι οποίοι ενθαρρύνουν κατ’ αυτούς την παράνομη ποτοποιία.

Το 2024 έχασαν τη ζωή τους 48 άνθρωποι εξαιτίας της κατανάλωσης νοθευμένων αλκοολούχων ποτών, σύμφωνα με τις αρχές της Κωνσταντινούπολης.

Ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, συντηρητικός πολιτικός και πιστός μουσουλμάνος που κατηγορείται από αντιπάλους του ότι επιδιώκει να εξισλαμίσει την τουρκική δημόσια διοίκηση και κοινωνία, έχει επανειλημμένα πάρει δημόσια θέση εναντίον της κατανάλωσης τόσο αλκοολούχων ποτών, όσο και καπνικών προϊόντων.

Πηγή: skai.gr

