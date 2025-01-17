Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες έφθασε απόψε στη Βηρυτό για μια επίσκεψη «αλληλεγγύης» προς τον λαό του Λιβάνου, λίγες ημέρες μετά την εκλογή νέου προέδρου σε αυτήν τη χώρα που έχει σπαραχθεί από τον πόλεμο και την πολιτική κρίση.

«Έφθασα στη Βηρυτό για μια επίσκεψη αλληλεγγύης προς τον λαό του Λιβάνου», αναφέρει ο Γκουτέρες σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter). «Έχει ανοίξει ένα παράθυρο για μια νέα εποχή θεσμικής σταθερότητας, με ένα κράτος πλήρως ικανό να προστατεύει του πολίτες του και ένα σύστημα που θα επιτρέψει στις τεράστιες δυνατότητες του λιβανικού λαού να ευδοκιμήσουν (…) Θα κάνουμε τα πάντα για να διατηρήσουμε αυτό το παράθυρο ορθάνοικτο», συμπληρώνει.

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή εκπρόσωπό του, τον Φαρχάν Χακ, ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ θα μεταβεί αύριο Παρασκευή στο νότιο τμήμα της χώρας προκειμένου να συναντηθεί με μέλη της UNIFIL (της Προσωρινής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στον Λίβανο), ενώ παραμένει σε ισχύ από τα τέλη Νοεμβρίου η εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ. Το Σάββατο θα έχει επαφές με την πολιτική ηγεσία του Λιβάνου.

Ύστερα από δύο χρόνια που ο προεδρικός θώκος παρέμενε κενός, το κοινοβούλιο του Λιβάνου εξέλεξε την προηγούμενη εβδομάδα τον Ζοζέφ Αούν στην προεδρία της χώρας. Ο νέος πρόεδρος έδωσε τη Δευτέρα εντολή σχηματισμού κυβέρνησης στον Ναουάφ Σαλάμ, ο οποίος έχει έκτοτε διαβουλεύσεις με πολιτικά κόμματα για τον σκοπό αυτόν.

