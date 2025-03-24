Νέο μήνυμα μέσα από τις φυλακές της Σηλυβρίας έστειλε ο προφυλακισμένος δήμαρχος Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου.

Ο ίδιος αναφέρει μεταξύ άλλων πως η οικονομία τους είναι σε παρακμή, έχει πληγεί η φήμη της χώρας τους διεθνώς και κάνει αναφορά στο γεγονός πως ο ίδιος αναδείχθηκε προεδρικός υποψήφιος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος από τον λαό. Παράλληλα, καλεί τους νέους να μείνουν μακριά από τις συγκρούσεις.

Ο Εκρέμ Ιμάμογλου δηλώνει πως - άσχετα με το που βρίσκεται - θα συνεχίσει να δουλεύει για την πατρίδα του και κάλεσε τους νέους να μείνουν μακριά από τις συγκρούσεις.

«Εμείς, μαζί με το έθνος μας, κπροσωπούμε την τουρκική συμμαχία. Εκπροσωπούμε τις ευγενείς αξίες της Δημοκρατίας της Τουρκίας και τη δημοκρατία. Εκπροσωπούμε το μέλλον, τη δικαιοσύνη, το κράτος δικαίου, την ισότητα, την ενότητα και την αλληλεγγύη. Εκπροσωπούμε τις αξίες της παραδεισένιας πατρίδας μας, την ανάπτυξη, την καλή μόρφωση, την ευφυΐα, την επιστήμη, την τέχνη, τον αθλητισμό και την ποιοτική ζωή. Είμαστε ο εγγυητής της μελλοντικής ευτυχίας και της ψυχικής ηρεμίας ακόμη και μιας χούφτας ανθρώπων που φοβούνται πολύ σήμερα. Δουλεύω σκληρά. Θα δουλέψω πιο σκληρά. Δεν έχει σημασία πού βρίσκομαι» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Herkese merhaba, Ramazan ayınız mübarek olsun,



Benim çok kıymetli vatandaşlarım, anneler, babalar, teyzelerim, amcalarım, sevgili gençler, pırlantam çocuklarımız; her birinizi sevgiyle, saygıyla sıcacık kucaklıyorum.



Yaşanan ve yaşatılan bütün sefillikler, yargıda hepimizin… — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 24, 2025

Πάνω από 1.100 έχουν τεθεί υπό κράτηση από τότε που ξεκίνησαν οι διαδηλώσεις

Ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας, Ali Yerlikaya, δήλωσε ότι συνολικά 1.133 έχουν τεθεί υπό κράτηση από τότε που ξεκίνησαν οι διαδηλώσεις στην Τουρκία την περασμένη εβδομάδα.

«Η τρομοκρατία των δρόμων μας και η απειλή για την ειρήνη και την ασφάλεια του έθνους μας δεν θα γίνουν ανεκτά», αναφέρει σε μια μακροσκελή ανάρτησή του ο ίδιος.

Υπενθυμίζεται πως εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες στην Τουρκία αψήφησαν την απαγόρευση και συγκεντρώθηκαν έξω από το δημαρχείο της Κωνσταντινούπολης για ακόμη ένα βράδυ, προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για την επίσημη αυτή τη φορά προφυλάκιση του Εκρέμ Ιμάμογλου για διαφθορά και την καθαίρεσή του από τη θέση του δημάρχου. Και για ακόμη ένα βράδυ βρέθηκαν αντιμέτωποι με την αστυνομική καταστολή, καθώς οι δυνάμεις ασφαλείας έκαναν χρήση αντλιών νερού, σπρέι πιπεριού αλλά και χημικών.

Τουλάχιστον 10 δημοσιογράφοι συνελήφθησαν

Τουλάχιστον δέκα δημοσιογράφοι, ανάμεσά τους και ένας φωτογράφος του AFP, συνελήφθησαν τα ξημερώματα στα σπίτια τους στην Κωνσταντινούπολη και στην Σμύρνη, ανακοίνωσε η τουρκική ένωση υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων MLSA.

Προς το παρόν δεν είναι σαφές για ποιο λόγο συνελήφθησαν οι δημοσιογράφοι.

Αμείωτες οι διαδηλώσεις στην Τουρκία

H προφυλάκιση Ιμάμογλου θεωρείται από πολλούς ως μία πολιτικά κατευθυνόμενη απόπειρα εξάλειψης του βασικού πολιτικού αντιπάλου του προέδρου της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση στη χώρα, τις προεδρικές εκλογές που είναι, προς το παρόν, προγραμματισμένες για το 2028. Από την πλευρά τους, κυβερνητικά στελέχη απορρίπτουν τις εν λόγω κατηγορίες και τονίζουν ότι η Δικαιοσύνη στην Τουρκία είναι ανεξάρτητη.

20 εκατομμύρια Τούρκοι ψήφισαν υπέρ Ιμάμογλου

Ο Εκρέμ Ιμάμογλου αναδείχθηκε χθες, Κυριακή, ο προεδρικός υποψήφιος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος το οποίο διεξήγαγε τις εσωκομματικές του εκλογές με σχεδόν 20 εκατομμύρια πολίτες να προσέρχονται στις κάλπες σε ολόκληρη τη χώρα – ακόμη κι αν δεν ήταν μέλη του CHP – για να εκφράσουν την υποστήριξή τους προς το πρόσωπό του.

Πηγή: skai.gr

