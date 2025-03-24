Τουρκία: Εισαγγελική έρευνα σε βάρος και του Δήμου Άγκυρας για οικονομικές ατασθαλίες

Εισαγγελική έρευνα σε βάρος και του Δήμου Άγκυρας διετάχθη στην Τουρκία, για οικονομικές ατασθαλίες σε συναυλίες που διοργάνωσε το κόμμα, σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη Μανώλη Κωστίδη, μετά τη σύλληψη του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου. Σημειώνεται ότι και έξι άλλου δήμαρχοι των περιοχών της Κωνσταντινούπολης έχουν επίσης συλληφθεί.

Σημειώνεται ότι - όπως σημείωσε ο Κωστίδης στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ - στην τουρκική πρωτεύουσα Άγκυρα, που ελέγχεται και από την αντιπολίτευση, ο δήμαρχος Μανσούρ Γιαβάς είχε κερδίσει τις τελευταίες εκλογές με ποσοστό που ξεπερνούσε το 60%. Όσον αφορά την έρευνα που ξεκίνησε για τα οικονομικά του δήμου Άγκυρας, σύμφωνα με την εισαγγελική έρευνα, υπάρχουν πιθανές οικονομικές ατασθαλίες στον δήμο, ίδιες κατηγορίες για τις οποίες και ο Ιμάμογλου οδηγήθηκε στη φυλακή.

Στο μεταξύ, κατατέθηκε επίσης αίτημα ακύρωσης του συνεδρίου του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος όπου είχε εκλεγεί ο Οζγκούρ Οζέλ πρόεδρος του κόμματος. Όπως σημείωσε ο Κωστίδης, αν ακυρωθεί το εν λόγω συνέδριο, κινδυνεύει η προεδρία του Οζέλ.

«Η αντιπολίτευση λέει ότι υπάρχει μια συντονισμένη προσπάθεια από τη Δικαιοσύνη. Η κυβέρνηση λέει ότι όλο αυτό είναι έργο της Δικαιοσύνης, δεν έχουμε καμία σχέση. Βέβαια, η αντιπολίτευση απαντάει σε αυτό λέγοντας ότι αν δεν είναι μια συντονισμένη προσπάθεια, γιατί τότε ο Ιμάμογλου ενώ οδηγήθηκε στις φυλακές, λίγες ώρες πριν είχε ακυρωθεί και το πτυχίο του», σημείωσε ο Κωστίδης.

Οικονομία και F-35

Όσον αφορά τον τομέα της οικονομίας, που πληγώνει τη δημοτικότητα του Ερντογάν, το τουρκικό χρηματιστήριο είχε μεγάλη πτώση την προηγούμενη εβδομάδα, όπως και η λίρα. Σήμερα όμως, οι αγορές επιβραβεύουν τον Ερντογάν, καθώς ανεβαίνει το χρηματιστήριο και σταθεροποιείται η λίρα.

«Και η μεγαλύτερη επιβράβευση ενδεχομένως έρχεται από τις ΗΠΑ, καθώς τουρκικές πηγές λένε ότι αύριο ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας θα ταξιδέψει στις ΗΠΑ για να συναντηθεί με τον Αμερικανό ομόλογό του, Μάρκο Ρούμπιο, ώστε να συζητήσουν για ζητήματα που αφορούν την Ουκρανία, τη Ρωσία αλλά και την πιθανή άρση των κυρώσεων CAATSA ώστε να πάρει η Τουρκία τα F-35», τόνισε ο Κωστίδης.

Ειδικότερα, ο Χακάν Φιντάν θα πραγματοποιήσει διήμερο ταξίδι στις ΗΠΑ στις 25 και 26 Μαρτίου για να συναντηθεί με τον Μάρκο Ρούμπιο.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ερντογάν είχε δηλώσει πρόσφατα ότι ενδέχεται να επισκεφθεί τις ΗΠΑ στα τέλη Απριλίου.

Συνελήφθησαν 10 δημοσιογράφοι

Η τουρκική αστυνομία συνέλαβε το πρωί της Δευτέρας 10 δημοσιογράφους, συμπεριλαμβανομένου ενός φωτογράφου του Agence France-Presse (AFP), ανέφερε το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων.

Οι νέες συλλήψεις έρχονται εν μέσω μιας μεγάλης καταστολής από τις τουρκικές αρχές, η οποία περιελάμβανε τη σύλληψη του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου, του μεγαλύτερου πολιτικού αντιπάλου του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Σύμφωνα με την Ένωση Μελετών ΜΜΕ και Δικαίου, η οποία παρέχει νομική υποστήριξη σε δημοσιογράφους στην Τουρκία, οι δημοσιογράφοι συνελήφθησαν λόγω της κάλυψης των διαδηλώσεων στην Κωνσταντινούπολη και αλλού κατά της φυλάκισης του Ιμάμογλου.

Ο Ιμάμογλου, ένας ιδιαίτερα δημοφιλής πολιτικός, θεωρείται υποψήφιος για τη διαδοχή του Ερντογάν στην προεδρία της χώρας. Έχει οριστεί επίσημα ως υποψήφιος πρόεδρος από το αντιπολιτευόμενο Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα για τις επόμενες εκλογές, οι οποίες επί του παρόντος αναμένονται το 2028.

Ωστόσο, το πανεπιστημιακό του πτυχίο ακυρώθηκε, γεγονός που τον αποκλείει από υποψήφιο, και στη συνέχεια συνελήφθη από τις αρχές την περασμένη Τετάρτη, προτού συλληφθεί επίσημα την Κυριακή.

Η σύλληψη του Ιμάμογλου προκάλεσε την οργή της τουρκικής κοινωνίας και των διεθνών εταίρων, με το υπουργείο Εξωτερικών της Γαλλίας να την καταγγέλλει ως «σοβαρή επίθεση κατά της δημοκρατίας».

Από την αρχική του κράτηση, δεκάδες χιλιάδες υποστηρικτές έχουν βγει στους δρόμους σε περισσότερες από δώδεκα πόλεις, ενίοτε συγκρουόμενοι με τις αρχές ενώ εκατοντάδες έχουν συλληφθεί.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.