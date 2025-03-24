Η επικεφαλής της υπηρεσίας του ΟΗΕ για την καταπολέμηση του AIDS (UNAIDS) προειδοποίησε σήμερα για το ενδεχόμενο αναζωπύρωσης της «πανδημίας του AIDS» σε όλο τον κόσμο χωρίς την οικονομική υποστήριξη των ΗΠΑ, καθώς η «αιφνιδιαστική» διακοπή της διεθνούς βοήθειας που παρέχει η Ουάσινγκτον θα έχει «καταστροφικές επιπτώσεις».

«Μακροπρόθεσμα θα δούμε την πανδημία του AIDS να αναζωπυρώνεται σε παγκόσμια κλίμακα, όχι μόνο στις χώρες με χαμηλό εισόδημα (…) στην Αφρική, αλλά και μεταξύ πληθυσμών κλειδί στην ανατολική Ευρώπη και τη Λατινική Αμερική», δήλωσε η Γουίνι Μπιανγίμα στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου από τη Γενεύη.

Η ίδια εκτίμησε ότι «θα δούμε ανθρώπους να πεθαίνουν, όπως τις δεκαετίες του 1990 και του 2000».

«Αν δεν αποκατασταθεί η αμερικανική βοήθεια και δεν αντικατασταθεί από άλλη χρηματοδότηση – και δεν έχουμε ακούσει άλλες κυβερνήσεις να δεσμεύονται να καλύψουν το κενό--, θα καταγραφούν επιπλέον 6,3 εκατομμύρια θάνατοι που θα συνδέονται με το AIDS τα επόμενα 4 χρόνια», υπογράμμισε η Μπιανγίμα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

