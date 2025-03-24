Εννέα δημοσιογράφοι συνελήφθησαν στη διάρκεια των διαδηλώσεων για την προφυλάκιση του Ιμάμογλου

Οι τουρκικές Αρχές συνέλαβαν εννέα δημοσιογράφους που κάλυπταν τις χθεσινοβραδινές διαδηλώσεις διαμαρτυρίας για την προφυλάκιση του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου, όπως ανέφερε σήμερα η Ένωση Δημοσιογράφων της Τουρκίας.

Προς το παρόν δεν είναι σαφές για ποιο λόγο συνελήφθησαν οι δημοσιογράφοι.

Τουρκικό δικαστήριο προφυλάκισε χθες, Κυριακή, τον δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης Ιμάμογλου, τον κύριο πολιτικό αντίπαλο του προέδρου Ταγίπ Ερντογάν, εν αναμονή δίκης για κατηγορίες περί διαφθοράς, μια κίνηση που έχει πυροδοτήσει τις μεγαλύτερες διαδηλώσεις στη χώρα τα τελευταία δέκα τουλάχιστον χρόνια.

Παρά τις απαγορεύσεις των υπαίθριων συγκεντρώσεων σε πολλές πόλεις, κυρίως ειρηνικές αντικυβερνητικές διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν για πέμπτη νύχτα την Κυριακή.

Το μεγαλύτερο αντιπολιτευόμενο κόμμα, το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP), καλεί για διαδηλώσεις εναντίον της απόφασης του δικαστηρίου για τον Ιμάμογλου, την οποία χαρακτηρίζει πολιτική και αντιδημοκρατική.

Η κυβέρνηση αρνείται ότι οι διώξεις έχουν πολιτικά κίνητρα και λέει πως η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη.

Ο Ιμάμογλου αρνείται τις κατηγορίες που του προσάπτονται ως "αδιανόητες κατηγορίες και συκοφαντίες" και κάλεσε για διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα.

Απευθυνόμενος σε μια διαδήλωση στη Σαράτσανε της Κωνσταντινούπολης, ο ηγέτης του CHP Οζγκιούρ Οζέλ δήλωσε χθες πως οι διαδηλώσεις θα συνεχιστούν έως ότου ο Ιμάμογλου να αφεθεί ελεύθερος.

Φωτογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου (AFP) περιλαμβάνεται στους συλληφθέντες δημοσιογράφους, ανέφερε η δημοσιογραφική ένωση σε ανάρτηση στο X.

Gözaltına alınan gazetecilerin isimleri:



NOW Muhabiri Ali Onur Tosun, foto muhabir Bülent Kılıç, gazeteci Zeynep Kuray, AFP muhabiri Yasin Akgül, gazeteci Hayri Tunç, İBB foto muhabiri Kurtuluş Arı, https://t.co/gRchEkRKuN muhabiri Zişan Gür ve BirGün yazarı Barış İnce https://t.co/MaBpMluOjl — Alican Uludağ (@alicanuludag) March 24, 2025

Πηγή: skai.gr

