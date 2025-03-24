Η πολιτική και οικονομική αναταραχή θα κυριαρχήσει στην Τουρκία, θέτοντας σε κίνδυνο τα σχέδια ανάκαμψης

Περισσότεροι από 1.100 άνθρωποι έχουν συλληφθεί στις διαδηλώσεις της Τουρκίας από την έναρξή τους στις 19 Μαρτίου, ανακοίνωσαν οι τουρκικές αρχές τη Δευτέρα, καθώς η πολιτική και οικονομική αστάθεια πλήττει το έθνος των 85 εκατ. κατοίκων μετά τη σύλληψη του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου την περασμένη εβδομάδα.

Το τι μέλλει γενέσθαι για την Τουρκία είναι εξαιρετικά αβέβαιο, αλλά σύμφωνα με το CNBC οι αναλυτές αναμένουν μια παρατεταμένη περίοδο αστάθειας για την τουρκική λίρα και τα συναλλαγματικά αποθέματα που θα χρειαστεί να «κάψει» η χώρα προκειμένου να «κρατηθεί στη ζωή».

Οι αξιωματούχοι της κεντρικής τράπεζας έχουν ξοδέψει 12 δισ. δολάρια σε συναλλαγματικά αποθέματα την περασμένη εβδομάδα για να στηρίξουν τη λίρα, ανέφεραν οι Financial Times στις 21 Μαρτίου, αφού το νόμισμα διολίσθησε σε ιστορικό χαμηλό. Οι αγορές κατρακύλησαν αρχικά με την είδηση της σύλληψης του Ιμάμογλου.

«Οι διαδηλώσεις σηματοδοτούν την πιο σημαντική και εκτεταμένη δημόσια αντίδραση εδώ και πάνω από μια δεκαετία, καθιστώντας δύσκολη την πρόβλεψη της πορείας των γεγονότων», ανέφερε ο Wolfango Piccoli, συμπρόεδρος της συμβουλευτικής εταιρείας Teneo.

«Αυτό που είναι προφανές, ακόμη και σε αυτό το πρώιμο στάδιο, είναι ότι η πολιτική αβεβαιότητα απέχει πολύ από το να τελειώσει», δήλωσε. «Για άλλη μια φορά, η πολιτική ατζέντα του προέδρου Ερντογάν έχει προκαλέσει σοβαρή ζημιά στις οικονομικές προοπτικές της Τουρκίας».

Ο Ιμάμογλου, που θεωρείται ευρέως ο ισχυρότερος πολιτικός αντίπαλος του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, συνελήφθη για κατηγορίες διαφθοράς λίγες ημέρες πριν από την αναμενόμενη ανάδειξή του ως υποψήφιου του κόμματός του για την προεδρία. Ο ίδιος και οι υποστηρικτές του απορρίπτουν τις κατηγορίες, λέγοντας ότι έχουν πολιτικά κίνητρα.

Εν τω μεταξύ, εντείνεται η ευρύτερη καταστολή της αντιπολιτευτικής δραστηριότητας από τον Ερντογάν. Μετά τη σύλληψη του Ιμάμογλου, η Τουρκία έχει επιβάλει ταξιδιωτικούς περιορισμούς στην Κωνσταντινούπολη για να περιορίσει τις διαδηλώσεις, κλείνοντας γέφυρες και περιορίζοντας την πρόσβαση στο διαδίκτυο, ενώ τα τουρκικά κρατικά μέσα ενημέρωσης δεν αναφέρονται στις διαδηλώσεις.

Ο Arda Tunca, ανεξάρτητος οικονομολόγος και σύμβουλος με έδρα την Κωνσταντινούπολη, δήλωσε στο CNBC ότι η Τουρκία πλησιάζει σε ένα σημείο χωρίς επιστροφή.

"Η Τουρκία βρίσκεται στα πρόθυρα του να μετατραπεί σε δικτατορία. Η αντίδραση του λαού σε όσα συμβαίνουν από τις 18 Μαρτίου θα καθορίσει την τύχη του μέλλοντος της χώρας", δήλωσε ο Tunca. «Κανένας ηγέτης, δημοκρατικός ή όχι, δεν μπορεί να φιμώσει τη θέληση του λαού αργά ή γρήγορα».

Ο Ερντογάν από την πλευρά του έχει κακολογήσει τους διαδηλωτές, λέγοντας το Σαββατοκύριακο ότι η κυβέρνησή του δεν θα «παραδοθεί» σε “βανδαλισμούς” ή «τρομοκρατία του δρόμου» ενόψει περισσότερων προγραμματισμένων διαδηλώσεων, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.