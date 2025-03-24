Αμείωτες οι διαδηλώσεις στην Τουρκία - 20 εκατομμύρια Τούρκοι ψήφισαν υπέρ Ιμάμογλου

Της Αθηνάς Παπακώστα

Εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες στην Τουρκία αψήφησαν την απαγόρευση και συγκεντρώθηκαν έξω από το δημαρχείο της Κωνσταντινούπολης για ακόμη ένα βράδυ, προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για την επίσημη αυτή τη φορά προφυλάκιση του Εκρέμ Ιμάμογλου για διαφθορά και την καθαίρεσή του από τη θέση του δημάρχου. Και για ακόμη ένα βράδυ βρέθηκαν αντιμέτωποι με την αστυνομική καταστολή, καθώς οι δυνάμεις ασφαλείας έκαναν χρήση αντλιών νερού, σπρέι πιπεριού αλλά και χημικών.

H προφυλάκιση Ιμάμογλου θεωρείται από πολλούς ως μία πολιτικά κατευθυνόμενη απόπειρα εξάλειψης του βασικού πολιτικού αντιπάλου του προέδρου της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση στη χώρα, τις προεδρικές εκλογές που είναι, προς το παρόν, προγραμματισμένες για το 2028. Από την πλευρά τους, κυβερνητικά στελέχη απορρίπτουν τις εν λόγω κατηγορίες και τονίζουν ότι η Δικαιοσύνη στην Τουρκία είναι ανεξάρτητη.

Ο Εκρέμ Ιμάμογλου αναδείχθηκε χθες, Κυριακή, ο προεδρικός υποψήφιος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος το οποίο διεξήγαγε τις εσωκομματικές του εκλογές με σχεδόν 20 εκατομμύρια πολίτες να προσέρχονται στις κάλπες σε ολόκληρη τη χώρα – ακόμη κι αν δεν ήταν μέλη του CHP – για να εκφράσουν την υποστήριξή τους προς το πρόσωπό του.

«Δεκάδες εκατομμύρια άνθρωποι σε αυτή τη χώρα, που υποφέρουν από την καταπίεση της κυβέρνησης, τη διαλυμένη οικονομία, την έλλειψη αξιοκρατίας και την ανομία, έσπευσαν στις κάλπες. Το μήνυμά τους προς τον Ερντογάν ήταν σαφές: “Αρκετά πια”», τόνισε με ανάρτησή του στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ο Ιμάμογλου προσθέτοντας ότι στέλνει «τους χαιρετισμούς του στα εκατομμύρια που φωνάζουν απόψε στο Σαρατσχανε και στις πλατείες σε όλη τη χώρα. (…) Αυτή η κάλπη θα έρθει και το έθνος θα δώσει ένα χαστούκι που αυτή η κυβέρνηση δεν θα ξεχάσει ποτέ».

«Δεν αποτελεί πλέον πρόβλημα του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού κόμματος, αλλά πρόβλημα για τη δημοκρατία» υπογράμμιζε μιλώντας στο ειδησεογραφικό πρακτορείο Associated Press ο 69χρονος Φουσούν Ερμπέν, προσθέτοντας ότι «δεν αποδεχόμαστε τα δικαιώματά μας να καταπατώνται. Θα παλέψουμε μέχρι τέλους».

Την προφυλάκιση του Εκρέμ Ιμάμογλου για την κατηγορία της διαφθοράς αποφάσισε η τουρκική δικαιοσύνη, ικανοποιώντας το σχετικό αίτημα που είχε υποβληθεί από την εισαγγελία, και ήδη ο Ιμάμογλου πέρασε τις πύλες της φυλακής Μαρμαρά, κοντά στην περιοχή Σιλιβρί της Κωνσταντινούπολης.

Σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου, θα παραμείνει στη φυλακή έως ότου γίνει η δίκη του με κατηγορίες για δωροδοκία σχετιζόμενες με δημόσιους διαγωνισμούς στον Δήμο Κωνσταντινούπολης.

«Στο τέλος φοβόμαστε πως θα γίνουμε σαν τη Ρωσία, μία χώρα δηλαδή δίχως αντιπολίτευση, όπου ένας εκλέγεται» ανέφερε επίσης στο ΑΡ ο 38χρονος Μεχμέτ Νταγιαντς.

Μαζί με τον Ιμάμογλου, μέχρι να διεξαχθεί η δίκη, προφυλακίστηκαν επιπλέον 47 άτομα - μεταξύ των αυτών ένας βοηθός του και δύο δήμαρχοι από άλλες περιφέρειες της Κωνσταντινούπολης, ο ένας εκ των οποίων μάλιστα αντικαταστάθηκε ήδη από διορισμένο επίτροπο της τουρκικής κυβέρνησης, ενώ επιπλέον 44 ύποπτοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιορισμούς

