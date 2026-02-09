Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle «Η Meta εκθέτει εν γνώσει της τα παιδιά στους διπλούς κινδύνους της σεξουαλικής εκμετάλλευσης και της βλάβης της ψυχικής υγείας», αναφέρει η αγωγή.

Η εταιρεία υποστηρίζει ότι οι αγωγές επιχειρούν να αποδώσουν τις δυσκολίες ψυχικής υγείας των εφήβων αποκλειστικά στις εταιρείες κοινωνικών μέσων, με έναν τρόπο που υπεραπλουστεύει το ζήτημα.

Οι προσωπικές απόψεις για τον Ζάκερμπεργκ και οι μεταβαλλόμενες στάσεις απέναντι στα social media κυριάρχησαν στη διαδικασία επιλογής ενόρκων από μια δεξαμενή περισσότερων από 200 κατοίκων της κομητείας Σάντα Φε.

Μια δίκη που εστιάζει στους κινδύνους της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στο κατά πόσο η Meta του Μαρκ Ζάκερμπεργκ παραπλάνησε το κοινό σχετικά με την ασφάλεια των πλατφορμών της, πρόκειται να ξεκινήσει στο Νέο Μεξικό, με τις εναρκτήριες αγορεύσεις τη Δευτέρα.

Πρόκειται για την πρώτη αυτόνομη δίκη που προέρχεται από πολιτειακούς εισαγγελείς, στο πλαίσιο μιας σειράς αγωγών κατά μεγάλων εταιρειών κοινωνικών μέσων, συμπεριλαμβανομένης της Meta, για βλάβες που προκαλούνται σε παιδιά, και είναι πιθανό να αναδείξει ρητό διαδικτυακό περιεχόμενο και τις επιπτώσεις του.

Ο Γενικός Εισαγγελέας του Νέου Μεξικού, Ραούλ Τόρες, άσκησε αγωγή κατά της Meta το 2023. Η ομάδα του οικοδόμησε την υπόθεση υποδυόμενη παιδιά μέσω λογαριασμών κοινωνικών μέσων και στη συνέχεια κατέγραψε την άφιξη σεξουαλικών προσεγγίσεων, καθώς και την αντίδραση της Meta, ιδιοκτήτριας των Facebook, Instagram και WhatsApp.

Οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι θα προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία και μαρτυρίες σύμφωνα με τις οποίες οι αλγόριθμοι και τα χαρακτηριστικά των λογαριασμών της Meta δελέασαν και εθίσαν τους νέους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ παράλληλα δημιούργησαν ένα «εκκολαπτήριο» για θηρευτές που στοχεύουν παιδιά για σεξουαλική εκμετάλλευση. Οι εισαγγελείς ισχυρίζονται ότι η Meta απέτυχε να αποκαλύψει όσα γνώριζε για αυτές τις επιβλαβείς επιπτώσεις, παραβιάζοντας τους πολιτειακούς νόμους προστασίας των καταναλωτών. Η Meta κατηγορείται επίσης για τη δημιουργία δημόσιας όχλησης.

«Η Meta εκθέτει εν γνώσει της τα παιδιά στους διπλούς κινδύνους της σεξουαλικής εκμετάλλευσης και της βλάβης της ψυχικής υγείας», αναφέρει η αγωγή. «Το κίνητρο της Meta είναι το κέρδος».

Η Meta αρνείται κάθε νομική παραβίαση και υποστηρίζει ότι οι εισαγγελείς επιλέγουν αποσπασματικά στοιχεία για να διατυπώσουν εντυπωσιοθηρικά επιχειρήματα. Την Κυριακή, η Meta χαρακτήρισε την έρευνα της πολιτείας «ηθικά προβληματική», επικαλούμενη τη χρήση φωτογραφιών παιδιών σε λογαριασμούς-βιτρίνες, καθυστερήσεις στην αναφορά υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών και την καταστροφή δεδομένων από συσκευές που χρησιμοποιήθηκαν στην έρευνα, σε αναρτήσεις στο X από τον εκπρόσωπο της εταιρείας, Άντι Στόουν.

Η εταιρεία υποστηρίζει ότι οι αγωγές επιχειρούν να αποδώσουν τις δυσκολίες ψυχικής υγείας των εφήβων αποκλειστικά στις εταιρείες κοινωνικών μέσων, με έναν τρόπο που υπεραπλουστεύει το ζήτημα. Η Meta δηλώνει ότι έχει μακροχρόνια δέσμευση στη στήριξη των νέων, επισημαίνοντας τη σταθερή προσθήκη ρυθμίσεων και εργαλείων λογαριασμού —συμπεριλαμβανομένων λειτουργιών ασφαλείας που παρέχουν στους εφήβους περισσότερες πληροφορίες για το άτομο με το οποίο συνομιλούν και περιορισμών περιεχομένου βάσει της κατάταξης PG-13 των ταινιών.

«Για πάνω από μία δεκαετία, έχουμε ακούσει τους γονείς, έχουμε συνεργαστεί με ειδικούς και τις αρχές επιβολής του νόμου και έχουμε διεξαγάγει εις βάθος έρευνα για να κατανοήσουμε τα ζητήματα που έχουν τη μεγαλύτερη σημασία», ανέφερε η εταιρεία σε δήλωσή της. «Είμαστε περήφανοι για την πρόοδο που έχουμε σημειώσει».

Δεν είναι σαφές αν ο διευθύνων σύμβουλος της Meta, Μαρκ Ζάκερμπεργκ, θα καταθέσει στη δίκη. Το Νέο Μεξικό περιορίζει τη δυνατότητα υποχρεωτικής παρουσίας μαρτύρων από άλλες πολιτείες, ενώ οι εισαγγελείς μπορούν να παρουσιάσουν κατάθεση του Ζάκερμπεργκ από προηγούμενη απολογία.

Οι προσωπικές απόψεις για τον Ζάκερμπεργκ και οι μεταβαλλόμενες στάσεις απέναντι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυριάρχησαν στη διαδικασία επιλογής ενόρκων από μια δεξαμενή περισσότερων από 200 κατοίκων της κομητείας Σάντα Φε, μεταξύ των οποίων εκπαιδευτικοί, νεαροί ενήλικες που μεγάλωσαν με τα κοινωνικά μέσα και άλλοι που δεν εγγράφηκαν ποτέ. «Ειλικρινά, είναι ο tech bro που βγάζει χρήματα από όλους μας», είπε ένας από αυτούς για τον Ζάκερμπεργκ.

Δικηγόρος της πολιτείας προειδοποίησε ότι κατά τη διάρκεια της δίκης θα συζητηθεί «πολύ ευαίσθητο και πολύ ρητό υλικό σε σχέση με την ασφάλεια των παιδιών».

Περισσότεροι από 40 γενικοί εισαγγελείς πολιτειών έχουν καταθέσει αγωγές κατά της Meta, ισχυριζόμενοι ότι σχεδιάζει σκόπιμα λειτουργίες που εθίζουν τα παιδιά στις πλατφόρμες της. Οι περισσότεροι κατέθεσαν τις αγωγές τους σε ομοσπονδιακό δικαστήριο και η υπόθεση του Νέου Μεξικού είναι η πρώτη που φτάνει σε δίκη.

Οι εναρκτήριες αγορεύσεις έχουν αναβληθεί σε μια πιλοτική δίκη που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Καλιφόρνια κατά εταιρειών κοινωνικού βίντεο, συμπεριλαμβανομένων του Instagram της Meta και του YouTube της Google, η οποία επικεντρώνεται σε μια 19χρονη που ισχυρίζεται ότι η χρήση των κοινωνικών μέσων από μικρή ηλικία την εθίσε στην τεχνολογία και επιδείνωσε την κατάθλιψη και τις αυτοκτονικές σκέψεις της. Το TikTok και η Snap Inc., μητρική της Snapchat, κατέληξαν σε συμβιβασμό για τις αξιώσεις στην υπόθεση.

Ο Τόρες, Δημοκρατικός που διεκδικεί την επανεκλογή του φέτος για δεύτερη θητεία, έχει παροτρύνει τη Meta να εφαρμόσει πιο αποτελεσματική επαλήθευση ηλικίας και να απομακρύνει κακόβουλους χρήστες από την πλατφόρμα της. Ζητά επίσης αλλαγές στους αλγόριθμους που μπορούν να προβάλλουν επιβλαβές υλικό και ασκεί κριτική στην κρυπτογράφηση από άκρο σε άκρο, η οποία μπορεί να εμποδίζει την παρακολούθηση επικοινωνιών με παιδιά για λόγους ασφάλειας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.