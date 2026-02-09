Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) έχει σχεδόν υπερδιπλασιάσει τον αριθμό των επαφών του με τα μέσα ενημέρωσης σε σύγκριση με το ίδιο χρονικό σημείο της πρώτης θητείας του, ξεπερνώντας όλους τους πρόσφατους προκατόχους του, σύμφωνα με νέα στοιχεία που κοινοποιήθηκαν στη NY Post.

Συγκεκριμένα, ο Τραμπ είχε τουλάχιστον 493 αλληλεπιδράσεις με δημοσιογράφους —συμπεριλαμβανομένων συνεντεύξεων και ερωταπαντήσεων σε εκδηλώσεις— κατά τον πρώτο χρόνο της δεύτερης θητείας του, έναντι 246 κατά τις πρώτες 365 ημέρες της πρώτης του θητείας.

Η ανάλυση των δεδομένων

Η καταγραφή περιλαμβάνει:

153 συνεντεύξεις (από 95 το 2017-18).

327 σύντομες συνεδρίες ερωταπαντήσεων (από 128).

13 επίσημες συνεντεύξεις τύπου (μείωση από 23).

Η Martha Kumar, ομότιμη καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Towson και διευθύντρια του White House Transition Project, κατέγραψε μια κατακόρυφη αύξηση στις απαντήσεις του Τραμπ προς τους δημοσιογράφους, τόσο στο ανακαινισμένο Οβάλ Γραφείο όσο και εντός του Air Force One. «Ένας από τους λόγους που η επαφή διπλασιάστηκε είναι ότι ανέλαβε με μια πολύ πιο σαφή ατζέντα προς συζήτηση από ό,τι στην πρώτη του θητεία», δήλωσε.

Ο Τραμπ είχε κατά μέσο όρο περισσότερες από δύο επαφές με τα μέσα ανά εργάσιμη ημέρα, ενώ αναθεωρούσε πολιτικές για τις εξωτερικές σχέσεις, το εμπόριο, τη μετανάστευση, τους φόρους και την υγεία.

Πολλές από τις συνεντεύξεις της δεύτερης θητείας του Τραμπ είναι απροειδοποίητες συνομιλίες που ξεκινούν όταν ένας ρεπόρτερ καλεί το κινητό του τηλέφωνο — μια επιλογή που κανένας άλλος πρόεδρος δεν παρείχε. Αυτό έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τον Μπάιντεν, ο οποίος δεν έδωσε καμία συνέντευξη σε εφημερίδα μέχρι τους τελευταίους μήνες της θητείας του.

Το Οβάλ Γραφείο ως επίκεντρο

Ο Τραμπ χρησιμοποίησε το Οβάλ Γραφείο για ενημέρωση των μέσων σε 95 εκδηλώσεις — μια τεράστια αύξηση σε σχέση με τις 27 εκδηλώσεις του Μπάιντεν ή της πρώτης θητείας του ίδιου. Στις εμφανίσεις αυτές, ο Τραμπ εμφανίζεται να προεδρεύει ενώπιον εναλλασσόμενων ομάδων ειδικών, αξιωματούχων και παγκόσμιων ηγετών.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα περιλαμβάνουν:

Την πίεση σε στελέχη φαρμακευτικών εταιρειών για μείωση τιμών. Μια έντονη λεκτική αντιπαράθεση με τον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι. Μια αναπάντεχα φιλική συνάντηση με τον σοσιαλιστή εκλεγμένο δήμαρχο της Νέας Υόρκης, Zohran Mamdani.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Liz Huston δήλωσε: «Ο Πρόεδρος Τραμπ είναι ο πιο διαφανής και προσβάσιμος πρόεδρος στην αμερικανική ιστορία. Ο αμερικανικός λαός δεν είχε ποτέ μια πιο άμεση και αυθεντική σχέση με έναν Πρόεδρο των ΗΠΑ».

Η Meghan Hayes, στέλεχος επικοινωνίας του Μπάιντεν, αντέτεινε ότι οι πολλές αλληλεπιδράσεις του Τραμπ ενέχουν τον κίνδυνο να αποξενώσουν τους πολίτες όταν καταλήγουν σε συγκρούσεις, όπως όταν επέπληξε τη δημοσιογράφο του CNN, Kaitlan Collins. «Δεν έχει σημασία πόσες φορές αλληλεπιδράς με τον τύπο, αν όλα είναι ψέματα και γεμάτα μίσος ρητορική», ανέφερε.

