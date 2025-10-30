Η Meta Platforms Inc., μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram, στοχεύει να αντλήσει τουλάχιστον 25 δισ. δολάρια από έκδοση ομολόγων, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν το θέμα. Η κίνηση έρχεται μια ημέρα αφότου ο Διευθύνων Σύμβουλος, Μαρκ Ζάκερμπεργκ, ανέφερε ότι η εταιρεία θα εντείνει τις επενδύσεις της στην τεχνητή νοημοσύνη το επόμενο έτος, σύμφωνα με το Bloomberg.

Η Meta έχει ξεκινήσει τη διάθεση ομολόγων σε δολάρια, σε έως και έξι διαφορετικές σειρές με διάρκεια από πέντε έως σαράντα έτη, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Bloomberg. Για το 40ετές ομόλογο, η απόδοση εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί περίπου 1,4 ποσοστιαίες μονάδες πάνω από αυτήν των αμερικανικών κρατικών ομολόγων (Treasuries).

Τα έσοδα από την έκδοση θα διατεθούν για γενικούς εταιρικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης επενδύσεων σε data centers και άλλες υποδομές cloud. Η Citigroup και η Morgan Stanley έχουν αναλάβει τον ρόλο των βασικών αναδόχων της έκδοσης, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν προχωρήσει σε επίσημα σχόλια.

Η Meta, υπό την ηγεσία του Μαρκ Ζάκερμπεργκ, έχει αυξήσει σημαντικά τις κεφαλαιουχικές της δαπάνες, προβλέποντας επενδύσεις έως 72 δισ. δολάρια για το 2025.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.