Φρανκενμασκ... Μια αμφιλεγόμενη καλλιτεχνική εγκατάσταση στο Μαϊάμι έγινε πρωτοσέλιδο για την ασυνήθιστη, ή μάλλον τρομακτική, απεικόνιση εξεχουσών προσωπικοτήτων, που από πολλούς δεν θεωρήθηκε «έργο τέχνης».

Βίντεο από το Συνεδριακό Κέντρο του Μαϊάμι Μπιτς την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου, δείχνουν ρομποτικά σκυλιά στα οποία έχουν τοποθετηθεί κέρινα κεφάλια δισεκατομμυριούχων και καλλιτεχνών.

Οι Τζεφ Μπέζος, Ίλον Μασκ, Μαρκ Ζάκερμπεργκ, Άντι Γουόρχολ και Πάμπλο Πικάσο παρουσιάστηκαν στην έκθεση, με τα πλάνα να γίνονται γρήγορα viral.

Η εγκατάσταση, με τίτλο Regular Animals και επιμελημένη από τον εικαστικό Μάικ Γουίνκελμαν, «επανερμήνευσε την κληρονομιά της ποπ προσωπογραφίας, της γλυπτικής και της δημιουργικής τέχνης μέσα από το πρίσμα της τεχνολογίας», σύμφωνα με ανακοίνωση της έκθεσης Art Basel.

Οι ρομποτικές φιγούρες προγραμματίστηκαν επίσης να... αφοδεύουν φωτογραφίες με τις κοσμοθεωρίες κάθε τετράποδου διάσημου (και όχι διάσημου τετράποδου).

«Αυτό μοιάζει με έναν Άντι Γουόρχολ, πώς έβλεπε τον κόσμο. Η εικόνα του Πικάσο επανερμηνεύει τον κόσμο όπως τον έβλεπε ο Πικάσο», δήλωσε ο Γουίνκελμαν στο CNN.

Μιλώντας για τους δισεκατομμυριούχους της τεχνολογίας, είπε: «Βλέπουμε όλο και περισσότερο τον κόσμο μέσα από το πρίσμα του πώς θα ήθελαν να τον βλέπουμε, επειδή ελέγχουν αυτούς τους πολύ ισχυρούς αλγόριθμους... Έχουν μονομερή έλεγχο στον τρόπο που βλέπουμε τον κόσμο, με πολλούς τρόπους».

« Who let the dogs out » στην κυριολεξία. Για την ιστορία όλα ανεξαιρέτως τα σκυλιά πουλήθηκαν έναντι 100.000 δολαρίων έκαστο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.