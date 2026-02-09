Από την Καραϊβική στον Ινδικό: Ρεσάλτο των ΗΠΑ σε τάνκερ με πετρέλαιο Βενεζουέλας - Δείτε βίντεο

Αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις κατέλαβαν δεξαμενόπλοιο μεταφοράς αργού πετρελαίου στον Ινδικό Ωκεανό, έπειτα από καταδίωξη που ξεκίνησε από την Καραϊβική, δήλωσε τη Δευτέρα ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, κατηγορώντας το πλοίο ότι παραβίασε τον αποκλεισμό της Ουάσιγκτον σε πλοία που τελούν υπό κυρώσεις και ταξιδεύουν προς ή από τη Βενεζουέλα.

«Κατά τη διάρκεια της νύχτας, αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις πραγματοποίησαν έλεγχο δικαιώματος επίσκεψης, αναχαίτιση και επιβίβαση στο Aquila II χωρίς να σημειωθεί κανένα επεισόδιο», έγραψε ο Χέγκσεθ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. «Έτρεξε να διαφύγει και εμείς το ακολουθήσαμε».

Μετά τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, σε στρατιωτική επιχείρηση τον περασμένο μήνα στο Καράκας, οι ΗΠΑ έχουν κλιμακώσει τον αποκλεισμό πλοίων που βρίσκονται υπό κυρώσεις και κατευθύνονται προς ή από τη χώρα της Νότιας Αμερικής, η οποία είναι μέλος του ΟΠΕΚ.

Το δεξαμενόπλοιο τύπου Suezmax Aquila II αναχώρησε από τα χωρικά ύδατα της Βενεζουέλας στις αρχές Ιανουαρίου, ως μέρος στολίσκου πλοίων. Μετέφερε περίπου 700.000 βαρέλια βαρέος αργού πετρελαίου της Βενεζουέλας με προορισμό την Κίνα, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της κρατικής πετρελαϊκής εταιρείας PDVSA. Τα περισσότερα δεξαμενόπλοια του στολίσκου έχουν επιστρέψει στη Βενεζουέλα ή έχουν κατασχεθεί από τις ΗΠΑ.

Ο Χέγκσεθ ανέφερε ότι το Aquila II επιχειρούσε κατά παράβαση της αμερικανικής «καραντίνας πλοίων που τελούν υπό κυρώσεις στην Καραϊβική».

«Το υπουργείο Πολέμου παρακολούθησε και καταδίωξε αυτό το πλοίο από την Καραϊβική έως τον Ινδικό Ωκεανό. … Θα ξεμείνετε από καύσιμα πολύ πριν καταφέρετε να μας ξεφύγετε», έγραψε.

Σύμφωνα με ναυτιλιακές βάσεις δεδομένων, δεν ήταν σαφές υπό ποια σημαία ήταν νηολογημένο το Aquila II.



