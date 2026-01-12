O Μαρκ Ζούκερμπεργκ δήλωσε ότι η εταιρεία του δημιουργεί μια νέα πρωτοβουλία, υψηλού επιπέδου, με την ονομασία Meta Compute, η οποία θα δει, αυτή τη δεκαετία, τον τεχνολογικό γίγαντα να κατασκευάζει δεκάδες γιγαβάτ υποδομών τεχνητής νοημοσύνης.

Η ανακοίνωση, που έρχεται λίγο μετά την τοποθέτηση της σημαντικής τραπεζικής εκτελέστριας και πρώην Ρεπουμπλικανής αξιωματούχου Ντίνα Πάουελ Μακόρμικ ως προέδρου, υποδηλώνει ότι ο Ζούκερμπεργκ θεωρεί την ικανότητα της Meta να αναπτύσσει υποδομές AI ως στρατηγικό πλεονέκτημα μακροπρόθεσμα σε σχέση με τους ανταγωνιστές της Big Tech.

Σε δήλωση που ανήρτησε στο λογαριασμό του στο Facebook, ο Ζούκερμπεργκ ανέφερε ότι η Meta σχεδιάζει να κατασκευάσει δεκάδες γιγαβάτ υποδομών αυτή τη δεκαετία, «και εκατοντάδες γιγαβάτ ή περισσότερα με την πάροδο του χρόνου».

«Ο τρόπος με τον οποίο σχεδιάζουμε, επενδύουμε και συνεργαζόμαστε για να δημιουργήσουμε αυτή την υποδομή θα γίνει στρατηγικό πλεονέκτημα», έγραψε.

Το νέο εγχείρημα θα ηγηθεί από τον πρώην στέλεχος της Google, Σαντός Τζαναρντάν, που υπηρετεί ως επικεφαλής παγκόσμιας υποδομής της Meta και συν-επικεφαλής μηχανικής, καθώς και από τον Ντάνιελ Γκρος, που προσχώρησε στη Meta πέρυσι από την Safe Superintelligence, όπου υπηρέτησε ως CEO και συνιδρυτής.

Και οι δύο ηγέτες θα συνεργάζονται στενά με την Πάουελ Μακόρμικ, η οποία θα επικεντρωθεί στη συνεργασία με κυβερνήσεις και κράτη «για την κατασκευή, ανάπτυξη, επένδυση και χρηματοδότηση των υποδομών της Meta», σημείωσε ο Ζούκεμπεργκ.

Η Meta είχε προηγουμένως δηλώσει ότι προτίθεται να επενδύσει 600 δισ. δολάρια σε υποδομές και θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ, «συμπεριλαμβανομένων κορυφαίων κέντρων δεδομένων AI» έως το 2028, αλλά δεν είχε παράσχει πολλές λεπτομέρειες για το πώς αυτά τα κεφάλαια εντάσσονται στη μακροπρόθεσμη στρατηγική της εταιρείας.

Η νέα μονάδα που ανακοινώθηκε τη Δευτέρα - επικεντρωμένη ειδικά σε υποδομές AI και με στελέχη που αναφέρουν απευθείας στον Ζούκερμπεργκ - υποδηλώνει ότι ο CEO της Meta παίρνει πιο άμεση προσέγγιση στην στρατηγική υποδομών AI της εταιρείας για να πρωτοπορήσει στη νέα φάση ανάπτυξής της.

Η δημιουργία της Meta Compute θεσμοθετεί τις προσπάθειες υποδομών της Meta με τρόπο που θα μπορούσε να βοηθήσει την εταιρεία να διαχειριστεί καλύτερα την πολιτική και οικονομική επίβλεψη που συχνά συνοδεύει την κατασκευή κέντρων δεδομένων.

Τα κέντρα δεδομένων γίνονται όλο και πιο αμφιλεγόμενα, καθώς πόλεις και κοινότητες θέλουν να διασφαλίσουν ότι οι θέσεις εργασίας και τα οικονομικά οφέλη υπερτερούν των επιπτώσεων στους λογαριασμούς νερού και ηλεκτρικού ρεύματος.

Πηγή: skai.gr

