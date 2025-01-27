Μια ακόμη κόντρα αναπτύσσεται μεταξύ του αμερικανού προέδρου, Ντοναλντ Τραμπ και του αγαπημένου δισεκατομμυριούχου φίλου του, Ίλον Μασκ με αφορμή αυτή τη φορά τον πρωθυπουργό της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι έχει «πολύ καλές σχέσεις» με τον σερ Κιρ Στάρμερ, προσθέτοντας ότι ο πρωθυπουργός έχει κάνει «πολύ καλή δουλειά μέχρι στιγμής».

Μιλώντας στο BBC από το Air Force One, ο Τραμπ είπε ότι οι δυο τους θα έχουν τηλεφωνική επικοινωνία «τις επόμενες 24 ώρες».

«Τα πάω καλά μαζί του. Μου αρέσει πολύ. Είναι φιλελεύθερος, κάτι που είναι λίγο διαφορετικό από εμένα, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ καλός άνθρωπος και νομίζω ότι έχει κάνει πολύ καλή δουλειά μέχρι στιγμής. Εκπροσώπησε τη χώρα του από άποψη φιλοσοφίας. Μπορεί να μην συμφωνώ με τη φιλοσοφία του, αλλά έχω πολύ καλή σχέση μαζί του», είπε ο Τραμπ.

Ο αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι το πρώτο του διεθνές ταξίδι για τη δεύτερη θητεία του θα μπορούσε να είναι στο Ηνωμένο Βασίλειο.

«Θα μπορούσε να είναι η Σαουδική Αραβία, θα μπορούσε να είναι το Ηνωμένο Βασίλειο. Παραδοσιακά θα μπορούσε να είναι το Ηνωμένο Βασίλειο» είπε χαρακτηριστικά.

Οι δηλώσεις αυτές ωστόσο του Ντόναλντ Τραμπ για τον Κιρ Στάρμερ έρχονται σε αντίθεση με τα όσα έχει δηλώσει μέχρι στιγμής ο Ίλον Μασκ ο οποίος έχει επικρίνει δημόσια τον πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου εκφράζοντας την οργή του για το γεγονός ότι οι Εργατικοί βοήθησαν την Κάμαλα Χάρις στις αμερικανικές εκλογές.

«Φυλακή για τον Στάρμερ», δημοσίευσε ο Μασκ στην πλατφόρμα του Χ νωρίτερα αυτόν τον μήνα, μοιράζοντας μια ανάρτηση από έναν ανώνυμο λογαριασμό που ισχυριζόταν ότι ο Στάρμερ έδινε προτεραιότητα στην αντιμετώπιση της κακοποίησης κατά των Μουσουλμάνων παρά στην καταδίκη ενός παιδοκτόνου.

Εν τω μεταξύ, ο Μασκ άσκησε έντονη κριτική στην κυβέρνηση των Εργατικών τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς ο δισεκατομμυριούχος ιδιοκτήτης της Tesla και της SpaceX άσκησε πίεση στον πρωθυπουργό να διατάξει μια έρευνα για συμμορίες παιδοβιαστών. Μάλιστα, υπήρχαν και αναφορές ότι ο τεχνολογικός δισεκατομμυριούχος συζήτησε την απομάκρυνση του Στάρμερ από την Downing Street.

