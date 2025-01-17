Βρετανία: Ο Στάρμερ θέλει να διαπραγματευτεί μια συμφωνία ελευθέρου εμπορίου με τον Τραμπ

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ κάλεσε σήμερα Παρασκευή τον εκλεγμένο πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, με δύο συνεντεύξεις του στο Politico και την εφημερίδα Financial Times, «να συζητήσουν μια εμπορική συμφωνία», το «ιερό δισκοπότηρο» των Βρετανών μετά το Brexit.

«Η φιλοδοξία μας είναι να συνάψουμε ένα είδος συμφωνίας με τις ΗΠΑ, μια εμπορική συμφωνία. Σε αυτό επικεντρωνόμαστε», είπε ο Εργατικός πρωθυπουργός, τρεις ημέρες πριν από την ορκωμοσία του Τραμπ που προκαλεί διεθνή ανησυχία.

Μετά την έξοδό της από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την 1η Ιανουαρίου 2021, η Βρετανία επιδιώκει να συνάψει μια μεγάλη, διατλαντική συμφωνία ελευθέρου εμπορίου. Προς το παρόν ωστόσο παραμένει μόνο φιλοδοξία, επειδή το Λονδίνο διστάζει να ανοίξει την αγορά του σε ορισμένα αμερικανικά προϊόντα, ιδίως αγροτικά.

Το ενδεχόμενο τίμημα

Η πρώτη κυβέρνηση του Τραμπ ήταν διατεθειμένη να συνάψει μια τέτοια συμφωνία και μάλιστα προχώρησε σε διαπραγματεύσεις, ωστόσο ο Δημοκρατικός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν άφησε το θέμα σε εκκρεμότητα. Ένας από τους παλαιότερους οικονομικούς συμβούλους του Τραμπ, ο Στίβεν Μουρ, άφησε πρόσφατα να εννοηθεί, μιλώντας στο BBC, ότι θα μπορούσε να υπάρξει μια συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο, υπό την προϋπόθεση ότι το Λονδίνο θα έκανε τη «σωστή επιλογή» μεταξύ «του πιο σοσιαλιστικού ευρωπαϊκού οικονομικού μοντέλου και του αμερικανικού μοντέλου που βασίζεται περισσότερο στο σύστημα του ελεύθερου επιχειρείν». «Θα ήταν προτιμότερο η Βρετανία να κατευθυνθεί προς το αμερικανικό μοντέλο (…) αυτό θα ενθάρρυνε την κυβέρνηση Τραμπ να συνάψει μια συμφωνία ελευθέρου εμπορίου μαζί της», είπε.

Εάν οι δύο πλευρές ξεκινήσουν συνομιλίες, η Βρετανία μπορεί να γλιτώσει από τις αυξήσεις των δασμών, ύψους 10-20% που απειλεί να εφαρμόσει ο Τραμπ σε όλα τα προϊόντα που εισάγονται στις ΗΠΑ.

«Η ορκωμοσία (του Τραμπ) δεν έχει γίνει ακόμη, ας δούμε λοιπόν ποιες αποφάσεις θα ληφθούν μετά», είπε ο Στάρμερ στο Politico, εξηγώντας ότι έχει δηλώσει «ξεκάθαρα» στον Τραμπ ότι θέλει μια συμφωνία.

Μετά το Brexit η Βρετανία σύναψε εμπορικές συμφωνίες με την ΕΕ, την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία, τη Σιγκαπούρη και άλλες χώρες. Οι συζητήσεις της με την Ινδία συνεχίζονται ακόμη. Στις αρχές του 2024 διέκοψε τις διαπραγματεύσεις με τον Καναδά, καθώς δεν υπήρχε συμφωνία μεταξύ τους για τον αγροτικό τομέα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

