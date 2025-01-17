Οι βρετανικές αυτοκινητοβιομηχανίες θα βάλουν χρήματα κατευθείαν στην τσέπη του Ίλον Μασκ στο πλαίσιο μιας βασικής κυβερνητικής πολιτικής για το κλίμα, παρ’ ότι ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο διαπληκτίζεται δημοσίως με τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ.

Πόσα χρήματα ακριβώς θα λάβει ο μεγιστάνας δεν είναι ξεκάθαρο αλλά σύμφωνα με δύο υψηλόβαθμα στελέχη της αυτοκινητοβιομηχανίας του Ηνωμένου Βασιλείου, η εταιρεία ηλεκτρικών οχημάτων, Tesla, του δισεκατομμυριούχου Μασκ θα λάβει ένα σημαντικό ποσό, στο πλαίσιο του σχεδίου της Βρετανίας για την ενίσχυση της παραγωγής ηλεκτρικών οχημάτων.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται την ώρα που ο σύμβουλος του εκλεγμένου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ - και αφεντικό της Tesla και της SpaceX – εξαπολύει σφοδρές επιθέσεις στον Στάρμερ μέσω του Χ.

Γιατί θα στραφούν στον Μασκ οι αυτοκινητοβιομηχανίες

Ενώ η διαμάχη τους βαθαίνει, οι αυτοκινητοβιομηχανίες αναμένεται να στραφούν περισσότερο προς την Tesla, καθώς αγωνίζονται να επιτύχουν τους φιλόδοξους κλιματικούς στόχους μηδενικών εκπομπών του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ως μία από τις βασικές πράσινες πολιτικές της Βρετανίας, είναι τα οχήματα μηδενικών εκπομπών (ZEV) που αναγκάζει τις αυτοκινητοβιομηχανίες να απομακρυνθούν από τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα οχήματα ταχύτερα από οποιαδήποτε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Και οι αυτοκινητοβιομηχανίες αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων, όπως η Tesla, μπορούν να τις βοηθήσουν να χειριστούν τα πρόστιμα για την απώλεια στόχων.

Σύμφωνα με το βρετανικό σύστημα, οι αυτοκινητοβιομηχανίες που δεν κάνουν τη μετάβαση πρέπει να πληρώσουν πρόστιμα ύψους 15.000 λιρών ανά πωλούμενο αυτοκίνητο εσωτερικής καύσης για να καλύψουν τη διαφορά, να δανειστούν από τη μελλοντική τους παραγωγή - ή να αγοράσουν πιστώσεις σε φθηνότερη τιμή από τους ανταγωνιστές τους.

Οι αυτοκινητοβιομηχανίες οφείλουν πρόστιμα ύψους 1,8 δισεκατομμυρίων λιρών από το 2024, σύμφωνα με ανάλυση της Society of Motor Manufacturers and Traders.

Το μερίδιο αγοράς του Ηνωμένου Βασιλείου για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα έφτασε στο 19,6% πέρυσι, αλλά η βιομηχανία έχασε συλλογικά το 22% του στόχου πωλήσεων οχημάτων μηδενικών εκπομπών.

Οι αυτοκινητοβιομηχανίες που χάνουν τους στόχους αυτούς θα πρέπει να προσεγγίσουν όχι μόνο τους Κινέζους κατασκευαστές, αλλά και την Tesla για να αγοράσουν πιστώσεις άνθρακα για να τους βοηθήσουν να αποφύγουν τα πρόστιμα, δήλωσε ένας από τους δύο ανώτερους παράγοντες της αυτοκινητοβιομηχανίας, στο Politico.

Το γεγονός ότι η κυβέρνηση των Εργατικών του Στάρμερ βοηθά στον πλουτισμό του Μασκ είναι «μια υπενθύμιση της επικάλυψης του πολιτικού και του επιχειρηματικού κόσμου που θα ενταθεί υπό τον πρόεδρο Τραμπ», δήλωσε ο Ντέιβιντ Χένιγκ, διευθυντής του προγράμματος εμπορικής πολιτικής του Ηνωμένου Βασιλείου στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Διεθνούς Πολιτικής Οικονομίας.

Η Tesla κυριαρχεί στην παγκόσμια αγορά πιστώσεων άνθρακα, κερδίζοντας σχεδόν το ήμισυ των καθαρών κερδών της από την εμπορία πιστώσεων κατά τους πρώτους εννέα μήνες του περασμένου έτους. Το 2024 ήταν επίσης ο μεγαλύτερος πωλητής ηλεκτροκίνητων οχημάτων στο Ηνωμένο Βασίλειο, που είναι σήμερα η μεγαλύτερη ευρωπαϊκή αγορά της.

Αλλά οι λομπίστες του Μασκ έχουν βάλει ως στόχο ένα ακόμη μεγαλύτερο βραβείο στη Βρετανία. Μόλις λίγες ημέρες αφότου οι Εργατικοί ανέβηκαν στην εξουσία τον περασμένο Ιούλιο, η Tesla έστειλε επιστολή στη νέα κυβέρνηση, καλώντας τους υπουργούς να αυστηροποιήσουν τους κανόνες για τα οχήματα μηδενικών εκπομπών και να κάνουν τους καταναλωτές να «πληρώνουν περισσότερα» για τα αυτοκίνητα με κινητήρα εσωτερικής καύσης.

Η εταιρεία τάχθηκε επίσης υπέρ της επέκτασης των κανόνων στα φορτηγά, αυξάνοντας τη ζήτηση για τα νέα οχήματά της και ανοίγοντας παράλληλα μια προσοδοφόρα αγορά εμπορίας πρόσθετων πιστωτικών μονάδων.

«Η κυβέρνηση θα πρέπει να ξεκινήσει διαβουλεύσεις σχετικά με μια εντολή για οχήματα μηδενικών εκπομπών για τα βαρέα φορτηγά, το συντομότερο δυνατό», αναφέρεται στην επιστολή της Tesla προς την υπουργό του Εργατικού Κόμματος για τις συγκοινωνίες, Λίλιαν Γκρίνγουντ.

Πόσο θα ωφελεί ο Μασκ

Για την ώρα δεν μπορεί να υπολογιστεί το πόσο θα ωφεληθεί η εταιρεία του Μασκ. Η αξία των πιστωτικών μονάδων καθορίζεται από τη ζήτηση και «πόσο πλεόνασμα υπάρχει και την προθυμία των εταιρειών να πουλήσουν πιστωτικές μονάδες σε μια διακανονισμένη τιμή», δήλωσε ο Μάικ Χάβες, επικεφαλής του του Society of Motor Manufacturers and Traders του Ηνωμένου Βασιλείου.

Αλλά ο τομέας της αυτοκινητοβιομηχανίας «γνωρίζει ότι κάποιοι κατασκευαστές συζητούν σχετικά με την πιθανή αγορά πιστωτικών μονάδων από εκείνους που έχουν υπερβεί τα όρια», σημείωσε.

Για τον Χένινγκ, η πληρωμή των πιστωτικών μονάδων άνθρακα του Μασκ είναι μια υπενθύμιση ότι η σχέση μεταξύ επιχειρήσεων και πολιτικής θα περιπλακεί περισσότερο καθώς ο Τραμπ επιστρέφει στην εξουσία. «Το πώς αυτά αλληλεπιδρούν με την ατζέντα του Ηνωμένου Βασιλείου και των ΗΠΑ για το εμπόριο είναι άγνωστο, αλλά είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα παίξουν ρόλο», εκτιμά.

