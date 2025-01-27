Οδηγία έδωσαν οι μυστικές υπηρεσίες του Ισραήλ προς τις ισραηλινές αεροπορικές εταιρείες να ακυρώσουν όλες τις πτήσεις τους για το αεροδρόμιο της Πάφου, επικαλούμενες λόγους ασφαλείας, οι οποίοι όμως δεν διευκρινίζονται.

Σε δηλώσεις του στην τηλεόραση του ΡΙΚ, το πρωί της Δευτέρας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης επιβεβαίωσε τις πληροφορίες, όμως δεν επεκτάθηκε στο θέμα, και απέφυγε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Όπως αναφέρει το philenews, αρκέστηκε να πει ότι οι αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι ενήμερες για τις αλλαγές στον προγραμματισμό των ισραηλινών πτήσεων, για λόγους ασφαλείας. Ανέφερε, ακόμη, ότι εδώ και μερικές ημέρες όλες οι πτήσεις των ισραηλινών αεροπορικών εταιρειών, εκτελούνται κανονικά, από και προς το αεροδρόμιο της Λάρνακας.

Πάντως, για σήμερα, Δευτέρα, μία πτήση της TUS AIR από Τελ Αβίβ προς Πάφο έχει ακυρωθεί.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι τώρα οι ισραηλινές αεροπορικές εταιρείες El Al, Arkia και IsrAir, έχουν ενημερωθεί ότι οι πτήσεις τους για Πάφο θα εκτρέπονται προς το αεροδρόμιο της Λάρνακας.

Μάλιστα οι επιβάτες τους έχουν ήδη λάβει σχετική ειδοποίηση. Η έκτακτη οδηγία – την οποία εξέδωσε η υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας του Ισραήλ, Shin Bet – θα βρίσκεται σε ισχύ μέχρι νεοτέρας.

Το “Κανάλι 12” του Ισραήλ το οποίο μετέδωσε την είδηση, ανέφερε ότι οι 3 αεροπορικές εταιρείες επιβεβαίωσαν την εξέλιξη.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.