Ο Κιρ Στάρμερ συμφώνησε να συναντηθεί σύντομα με τον Ντόναλντ Τραμπ

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, στη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχαν χθες, συμφώνησαν να συναντηθούν σύντομα.

Στην επικοινωνία τους συνομίλησαν για τη βασιλική οικογένεια και για τις «θερμές σχέσεις» μεταξύ των χωρών τους, σύμφωνα με δήλωση που εκδόθηκε από την Ντάουνινγκ Στριτ.

«Οι δύο ηγέτες υπογράμμισαν τη σημασία των στενών και θερμών σχέσεων ανάμεσα στο Ηνωμένο Βασίλειο και τις Ηνωμένες Πολιτείες και ο πρόεδρος μίλησε για τον σεβασμό και την αγάπη του για τη βασιλική οικογένεια», αναφέρεται στη δήλωση από το γραφείο του Στάρμερ.

«Συμφώνησαν να συναντηθούν σύντομα και προσβλέπουν σε περαιτέρω συζητήσεις τότε».

Ο Στάρμερ επιθυμεί να προωθήσει τη Βρετανία στον Τραμπ και στις μεγάλες αμερικανικές εταιρείες καθώς η κυβέρνησή του επιδιώκει νέες πηγές επενδύσεων για να προσπαθήσει να τονώσει τη στάσιμη βρετανική οικονομία.

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης χθες, Κυριακή, επί του προεδρικού αεροσκάφους Air Force One ότι το πρώτο διεθνές ταξίδι του θα είναι είτε στη Σαουδική Αραβία είτε στη Βρετανία, προκαλώντας εικασίες από μερικές βρετανικές εφημερίδες ότι ετοιμάζεται επίσημη επίσκεψη στο Λονδίνο.

Στην ανακοίνωση της Ντάουνινγκ Στριτ δεν γίνεται λόγος για αμυντικές δαπάνες, ένα εν δυνάμει σημείο τριβής ανάμεσα στους δύο, αφού ο Τραμπ κάλεσε τις χώρες του ΝΑΤΟ, όπως η Βρετανία, να αυξήσουν το στρατιωτικό προϋπολογισμό τους.

Οι Στάρμερ και Τραμπ συζήτησαν τις πρόσφατες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και ο βρετανός ηγέτης εγκωμίασε το ρόλο του Τραμπ στην εξασφάλιση μιας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα.

«Συζήτησαν επίσης για το εμπόριο και την οικονομία και ο πρωθυπουργός μίλησε για το πώς μειώνουμε τις κανονιστικές ρυθμίσεις ώστε να τονώσουμε την ανάπτυξη», αναφέρεται στη δήλωση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

