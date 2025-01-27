Ο Λουκασένκο: Ξανά - για 7η θητεία - πρόεδρος την Λευκορωσίας

Ο Αλεξάντρ Λουκασένκο εξελέγη για έβδομη πενταετή θητεία στην προεδρία της Λευκορωσίας, παρατείνοντας την ήδη 31χρονη διακυβέρνησή του, αφού οι εκλογικοί αξιωματούχοι τον ανακήρυξαν επισήμως νικητή των προεδρικών εκλογών που πραγματοποιήθηκαν χθες, Κυριακή, τις οποίες οι δυτικές κυβερνήσεις έχουν χαρακτηρίσει «απάτη».

«Μπορείτε να συγχαρείτε τη Δημοκρατία της Λευκορωσίας, έχουμε εκλέξει πρόεδρο», δήλωσε ο Ίγκορ Καρπένκο επικεφαλής της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου νωρίς σήμερα το πρωί.

Ο Λουκασένκο, στενός σύμμαχος του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος σε διαφορετικές περιπτώσεις είτε έχει δεχτεί είτε απορρίψει τον χαρακτηρισμό «ο τελευταίος δικτάτορας της Ευρώπης», δεν είχε πραγματικούς αντιπάλους στις εκλογές και συγκέντρωσε το 86,8% των ψήφων, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά αποτελέσματα που δημοσιεύθηκαν στον επίσημο λογαριασμό της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής.

Η συμμετοχή ανήλθε στο 85,7% και δικαίωμα ψήφου είχαν 6,9 εκατ. πολίτες.

«Ετρεξε» μόνος του και ήρθε πρώτος

Ευρωπαίοι πολιτικοί κατήγγειλαν ότι οι εκλογές δεν ήταν ούτε ελεύθερες ούτε δίκαιες διότι τα ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης απαγορεύονται στη Λευκορωσία, ενώ όλα τα κορυφαία στελέχη της αντιπολίτευσης έχουν φυλακιστεί ή αναγκαστεί να διαφύγουν στο εξωτερικό.

«Ο λαός της Λευκορωσίας δεν είχε επιλογή. Είναι μια πικρή ημέρα για όσους αποζητούν την ελευθερία και τη δημοκρατία», σχολίασε η Γερμανίδα υπουργός Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ στο Χ.

Όταν ρωτήθηκε για τη φυλάκιση των αντιπάλων του, ο Λουκασένκο δήλωσε χθες, Κυριακή, στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ότι επέλεξαν μόνοι τους την τύχη τους.

«Κάποιοι επέλεξαν τη φυλακή, κάποιοι επέλεξαν την ‘εξορία’, όπως λέτε. Δεν πέταξα κανέναν με τις κλωτσιές από τη χώρα», τόνισε στη διάρκεια αυτής της συνέντευξης Τύπου που διήρκεσε περισσότερες από τέσσερις ώρες.

Νωρίτερα ο Λευκορώσος πρόεδρος είχε υπερασπιστεί την απόφασή του να φυλακίσει αντιφρονούντες και είχε υπογραμμίσει ότι «δεν δίνω δεκάρα για τη Δύση».

Η εξόριστη ηγέτιδα της αντιπολίτευσης Σβετλάνα Τιχανόφσκαγια δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι ο Λουκασένκο έχει οργανώσει την επανεκλογή του στο πλαίσιο «μιας τελετουργίας για δικτάτορες».

Διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν χθες, Κυριακή, εναντίον του Λουκασένκο στη Βαρσοβία και σε άλλες πόλεις της ανατολικής Ευρώπης.

Ο ίδιος ο πρόεδρος της Λευκορωσίας απορρίπτει τις επικρίσεις, θεωρώντας τις ασήμαντες, ενώ δηλώνει ότι δεν τον ενδιαφέρει αν η Δύση θα αναγνωρίσει το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών.

Η ΕΕ και οι ΗΠΑ έχουν ανακοινώσει ότι δεν τον θεωρούν νόμιμο ηγέτη της Λευκορωσίας αφού χρησιμοποίησε τις δυνάμεις ασφαλείας για να καταστείλει με τη βία τις διαδηλώσεις που ξέσπασαν μετά την προηγούμενη εκλογή του το 2020, όταν οι δυτικές κυβερνήσεις είχαν στηρίξει τους ισχυρισμούς της Τιχανόφσκαγια ότι ο Λουκασένκο επιδόθηκε σε νοθεία και της στέρησε τη νίκη.

Η οργάνωση προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Viasna, που έχει τεθεί εκτός νόμου στη Λευκορωσία θεωρούμενη «εξτρεμιστική» οργάνωση, επεσήμανε ότι περίπου 1.250 πολιτικοί κρατούμενοι εξακολουθούν να βρίσκονται στις φυλακές της χώρας, παρά το γεγονός ότι ο Λουκασένκο έδωσε χάρη σε περισσότερους από 250 τον προηγούμενο χρόνο για ανθρωπιστικούς λόγους, όπως εξήγησε.

Εξάλλου ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε χθες ότι η Λευκορωσία «μόλις απελευθέρωσε μονομερώς μια αθώα Αμερικανίδα», την οποία κατονόμασε ως την Αναστάσια Νούφερ, χωρίς ωστόσο να αναφέρει άλλες λεπτομέρειες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.