Μπαράζ πυραύλων εκτοξεύτηκε στο βόρειο Ισραήλ από τον Λίβανο το πρωί της Παρασκευής μετά το χθεσινό ισραηλινό χτύπημα στη Βηρυτό στο οποίο σκοτώθηκαν 22 άνθρωποι. Περίπου 25 ρουκέτες εκτοξεύτηκαν, αναφέρουν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, με αποτέλεσμα να ηχήσουν σειρήνες στην Άνω Γαλιλαία και σε κοινότητες κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο. Κάτοικοι της Άκρα και της περιοχής Krayot αναφέρουν έναν αριθμό αναχαιτίσεων.

Παράλληλα, το Ισραήλ λέει ότι σκότωσε τον επικεφαλής της παλαιστινιακής τρομοκρατικής οργάνωσης Ισλαμική Τζιχάντ, Μοχάμεντ Αμπντουλάχ στον προσφυγικό καταυλισμό Νουρ Σαμς στην κεντρική Δυτική Όχθη σε αεροπορική επιδρομή χθες.

Ο Μοχάμεντ Αμπντουλάχ έγινε επικεφαλής της τρομοκρατικής ομάδας που υποστηρίζεται από το Ιράν στο στρατόπεδο της περιοχής Τουλκαρέμ, αφού ο προκάτοχός του Μουχάμαντ Τζάμπερ σκοτώθηκε σε μια μάχη στα τέλη Αυγούστου, λένε οι ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις.

Το IDF λέει ότι ο Αμπντουλάχ σκοτώθηκε σε επίθεση από αέρος μαζί με έναν δεύτερο τρομοκράτη, χωρίς να κατονομάσει το δεύτερο άτομο.

Ο στρατός λέει ότι ο Αμπντουλάχ ήταν υπεύθυνος για την οργάνωση των δραστηριοτήτων της ομάδας, συμπεριλαμβανομένων «πολλών επιθέσεων». Τον κατηγορεί ότι ανέπτυξε εκρηκτικά κατά των ισραηλινών στρατευμάτων.

Ο στρατός λέει ότι τα στρατεύματα στο έδαφος κατέσχεσαν ημιαυτόματα τουφέκια και τζάκετ που βρέθηκαν στο ζευγάρι, λέει ο IDF.

Το επίσημο ειδησεογραφικό πρακτορείο ειδήσεων της Παλαιστινιακής Αρχής Wafa αναφέρει ότι τα στρατεύματα κατέλαβαν επίσης τα πτώματα των δύο, αναφέροντας το δεύτερο θύμα ως Awad Omar από την κοντινή πόλη Bal'a.

22 νεκροί από το χτύπημα στη Βηρυτό

Χθες, 22 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 100 τραυματίστηκαν, όταν μεγάλες εκρήξεις συγκλόνισαν τη Βηρυτό το απόγευμα της Πέμπτης, καθώς ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στόχευαν τουλάχιστον ένα ανώτερο στέλεχος της Χεζμπολάχ σε μια ανέγγιχτη μέχρι τότε γειτονιά στην πρωτεύουσα του Λιβάνου. Το χτύπημα σημειώθηκε καθώς τα στρατεύματα συνέχισαν τις επιδρομές σε χωριά στο νότιο Λίβανο και καθώς η Χεζμπολάχ εκτόξευσε δεκάδες ρουκέτες πέρα ​​από τα σύνορα προς ισραηλινές πόλεις και κωμοπόλεις.

Ο Wafiq Safa, ο επικεφαλής της Μονάδας Συνδέσμου και Συντονισμού της Χεζμπολάχ, πιστεύεται ότι ήταν ο στόχος ενός από τα χτυπήματα, αλλά κατάφερε να διαφύγει την επίθεση σε διαμέρισμα στον τρίτο όροφο κοντά στο κέντρο της Βηρυτού, είπαν τρεις πηγές ασφαλείας στο Reuters.

Συναγερμός στο Ashkelon

Παράλληλα, σειρήνες συναγερμού από drone ήχησαν τα ξημερώματα στην Ασκελόν και σε πολλές γύρω περιοχές βόρεια της Λωρίδας της Γάζας.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι κατέρριψαν με επιτυχία ένα drone που πέρασε στο Ισραήλ, μετά από συναγερμούς για drone στην Ασκελόν και σε κοντινές πόλεις βόρεια της Γάζας.

Δεν αναφέρεται από πού προήλθε το UAV και δεν υπάρχει άμεση ανάληψη ευθύνης για την επίθεση.

Η επίθεση έρχεται λίγες ώρες αφότου μια πολιτοφυλακή στο Ιράκ που υποστηρίζεται από το Ιράν ισχυρίστηκε ότι εκτόξευσε ένα drone στην πόλη Εϊλάτ στην Ερυθρά Θάλασσα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.