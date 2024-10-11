Ιταλία: Συνάντηση Μελόνι-Ζελένσκι στη Ρώμη - Η επόμενη Διάσκεψη για την Ανοικοδόμηση της Ουκρανίας θα πραγματοποιηθεί στην ιταλική πρωτεύουσα στις 10 και 11 Ιουλίου του 2025

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι συναντήθηκε χθες βράδυ στη Ρώμη με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Στο τέλος της συνάντησης, η επικεφαλής της ιταλικής κυβέρνησης δήλωσε ότι «ευθύνη της διεθνούς κοινότητας είναι να βοηθήσει την αντίσταση και την ελπίδα του ουκρανικού λαού».

«Η στήριξή μας στοχεύει στο να βρεθεί η Ουκρανία στην καλύτερη δυνατή κατάσταση για να πραγματοποιηθεί ειρηνευτική διαπραγμάτευση η οποία, όμως, δεν μπορεί να σημάνει παράδοση, όπως πολλοί, υπερβολικά πολλοί, συμβουλεύουν με άνανδρο τρόπο», πρόσθεσε η Μελόνι.

Σε σχέση με την στήριξη του Κιέβου και τις προοπτικές ειρήνευσης, η Ιταλίδα πρωθυπουργός τόνισε: «η συζήτησή μας επικεντρώθηκε στην αντιαεροπορική άμυνα και τώρα συζητάμε σχετικά με το πώς μπορούμε να στηρίξουμε την ουκρανική αμυντική βιομηχανία και να ενισχύσουμε την ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία. Με τον πρόεδρο Ζελένσκι συμφωνήσαμε ότι είναι σημαντικό να εμπλακούν, όσο γίνεται περισσότερο, διεθνείς παράγοντες, οι οποίοι μπορούν να πείσουν την Μόσχα να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με αξιόπιστο τρόπο. Αλλά την ίδια στιγμή πρέπει να αντιδράσουμε με σαφή τρόπο, με άμεση και έμμεση στήριξη της αντιμετώπισης της ρωσικής στρατιωτικήςς επίθεσης».

Σε ό,τι αφορά την ανοικοδόμηση, η Μελόνι ανακοίνωσε ότι η επόμενη Διάσκεψη για την Ανοικοδόμηση της Ουκρανίας θα πραγματοποιηθεί στη Ρώμη το διήμερο 10-11 Ιουλίου του 2025.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στο τέλος της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στην έπαυλη Παμφίλι της Ρώμης, τόνισε: «Εργαζόμαστε για να φτάσουμε στην ειρήνη το γρηγορότερο δυνατό. Θέλω να ευχαριστήσω την Τζόρτζια Μελόνι για τη διάσκεψη που θα οργανωθεί στην Ιταλία. Εκτιμώ ιδιαίτερα την ανταλλαγή απόψεων που είχαμε σήμερα, μιλήσαμε και για την προετοιμασία νέου πακέτου στήριξης στον τομέα της άμυνας. Ευχαριστώ την Ιταλίδα πρωθυπουργό για την σταθερή και ειλικρινή στήριξη που μας παρέχει. Τα αμυντικά συστήματα μας βοηθούν να σώζουμε ζωές. Εκτιμούμε τα όσα κάνει η Ιταλία, τόσο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και της G7».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

