Κάτοικοι της Άκρας και της περιοχής Κραγιότ κάνουν λπόγο για αναχαιτίσεις μετά το τελευταίο μπαράζ πυραύλων που εκτοξεύτηκε στο βόρειο Ισραήλ από τον Λίβανο.

Περίπου 20 ρουκέτες εκτοξεύτηκαν, αναφέρουν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, με αποτέλεσμα να ηχήσουν σειρήνες στην Άνω Γαλιλαία και σε κοινότητες κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο.

Ένας πύραυλος φάνηκε να προσκρούει στη Βιομηχανική Ζώνη Kiryat Bialik, προκαλώντας μικρές ζημιές αλλά όχι τραυματισμούς.

פגיעה באיזור התעשיה צור שלום בקרית ביאליק @WallaNews pic.twitter.com/MPLjcxfXgA — יואב איתיאל מדווח כי (@yoavetiel) October 11, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.