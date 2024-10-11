Λογαριασμός
Αναχαιτίσεις στο βόρειο Ισραήλ μετά από μπαράζ ρουκετών από τον Λίβανο - Ήχησαν σειρήνες στην Άνω Γαλιλαία

Περίπου 20 ρουκέτες εκτοξεύτηκαν, αναφέρουν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης - Προκλήθηκαν μικρές υλικές ζημιές, κανένας τραυματισμός

Κάτοικοι της Άκρας και της περιοχής Κραγιότ κάνουν λπόγο για αναχαιτίσεις μετά το τελευταίο μπαράζ πυραύλων που εκτοξεύτηκε στο βόρειο Ισραήλ από τον Λίβανο.

Περίπου 20 ρουκέτες εκτοξεύτηκαν, αναφέρουν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, με αποτέλεσμα να ηχήσουν σειρήνες στην Άνω Γαλιλαία και σε κοινότητες κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο.

Ένας πύραυλος φάνηκε να προσκρούει στη Βιομηχανική Ζώνη Kiryat Bialik, προκαλώντας μικρές ζημιές αλλά όχι τραυματισμούς.

