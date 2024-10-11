Καναδάς: "Ανησυχητικό και απαράδεκτο" το επεισόδιο στο Ρας αλ Νακούρα

Ο Καναδάς, χώρα που έχει στηρίξει τη στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ στον Λίβανο, χαρακτήρισε απόψε «ανησυχητικό και απαράδεκτο» το επεισόδιο κατά το οποίο Ισραηλινοί στρατιώτες άνοιξαν πυρ εναντίον κυανόκρανων του ΟΗΕ.

Η ειρηνευτική δύναμη του ΟΗΕ στον Λίβανο UNIFIL ανακοίνωσε νωρίτερα ότι δύο μέλη της τραυματίστηκαν όταν ισραηλινά άρματα έβαλαν εναντίον ενός παρατηρητηρίου, στο αρχηγείο της αποστολής, στο Ρας αλ Νακούρα.

«Ο Καναδάς ζητά την προστασία των κυανόκρανων και των εργαζόμενων σε ανθρωπιστικές αποστολές καθώς και από όλες τις πλευρές να συμμορφωθούν με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο» ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών σε μια ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

