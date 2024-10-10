Ιράν: Ο διοικητής της δύναμης Quds υπέστη καρδιακή προσβολή κατά τη διάρκεια ανάκρισης

Θρίλερ με τον διοικητή της Δύναμης Quds. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Sky News Arabic ο ανώτατος διοικητής της ιρανικής δύναμης των Φρουρών της Επανάστασης Ισμαήλ Γκαανί, υπέστη καρδιακή προσβολή και εισήχθη σε νοσοκομείο κατά τη διάρκεια ανάκρισης που διεξήγαγε το Σώμα για πιθανή εμπλοκή του στη δολοφονία του αρχηγού της Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα από το Ισραήλ στα τέλη του περασμένου μήνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες που αναφέρει το sky news arab, ο Γκαανί μπήκε στο στόχαστρο της έρευνας μετά τις πληροφορίες για τον επικεφαλής του γραφείου του, Εχσάν Σαφίκι, ο οποίος είναι ύποπτος και κατηγορεία για συνεργασία με τις ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες.

Οι φήμες για τον Γκαανί φούντωσαν μετά τη δολοφονία του Νασράλα, αφού έκτοτε δεν έχει εμφανιστεί δημόσια.



Από πλευράς του, βρετανικό μέσο ενημέρωσης Middle East Eye ανέφερε, επικαλούμενο πηγές στην Τεχεράνη, τη Βηρυτό και τη Βαγδάτη, ότι οι Φρουροί της Επανάστασης ξεκίνησαν έρευνα μετά τη δολοφονία του Χασάν Νασράλα, σε μια προσπάθεια να κατανοήσουν πώς το Ισραήλ κατάφερε να διεισδύσει στην ανώτερη ηγεσία της Χεζμπολάχ.

Σύμφωνα με το Middle East Eye, οι Φρουροί υποψιάζονται πως υπάρχει ισραηλινή διείσδυση στην οργάνωση, κυρίως σε στελέχη που δραστηριοποιούνται στον Λίβανο. Πηγές κοντά στη Χεζμπολάχ πιστεύουν πάντως ότι η παραβίαση της ασφάλειας είναι «100% ιρανική».

Ο ειδικός αναλυτής του Sky News Arabia, Ματζίντ Αζάμ, σχολίασε μεν ότι η πληροφορία αυτή πρέπει να ληφθεί με προσοχή, εντούτοις πρόσθεσε ότι είναι μια σημαντική ανακάλυψη για τη Δύναμη Quds.

Δεν είναι σαφές πού βρίσκεται τώρα ο Γκαανί. Οκτώ πηγές ανέφεραν στο Middle East Eye ότι βρίσκεται στην Τεχεράνη, αλλά μια άλλη επέμεινε ότι εξακολουθεί να βρίσκεται στη Βηρυτό.



Λιβανικές και ιρακινές πηγές δήλωσαν ότι βρίσκεται «σε κατ' οίκον περιορισμό» και είπαν ότι αυτή τη στιγμή ανακρίνεται από πρόσωπα υπό την άμεση επίβλεψη του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.



Ο διοικητής μιας ένοπλης φατρίας που υποστηρίζεται από το Ιράν σημείωσε στο MEE ότι η δολοφονία του Ισμαήλ Χανίγια, πολιτικού ηγέτη της Χαμάς, στην Τεχεράνη τον Ιούλιο ενίσχυσε τις υποψίες ότι υπήρχε «διείσδυση» στις ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας, και μάλιστα όχι μικρή.



Ο Χανίγια σκοτώθηκε σε έκρηξη σε ξενώνα που υποτίθεται ότι είχαν ελέγξει οι IRGC κατά τη διάρκεια επίσκεψης στην Τεχεράνη για να παραστεί στην ορκωμοσία του νέου Ιρανού προέδρου Μασούντ Πεζεσκιάν.



Πηγή: skai.gr

