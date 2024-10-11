ΗΠΑ-Ισραήλ: Αναμένεται τηλεφωνική επικοινωνία των υπουργών Άμυνας

Τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του αμερικανού υπουργού Άμυνας Λόιντ Όστιν και του ισραηλινού ομολόγου του, Γιοάβ Γκάλαντ, αναμένεται «στο εγγύς μέλλον», ανέφερε χθες Πέμπτη εκπρόσωπος του Πενταγώνου, καθώς το Ισραήλ φέρεται να ολοκληρώνει τον σχεδιασμό των αντιποίνων του κατά του Ιράν για την πυραυλική επίθεση που δέχθηκε την 1η Οκτωβρίου.

«Είμαι βέβαιος πως θα υπάρξει ξανά στο εγγύς μέλλον», είπε σε δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος Τύπου του αμερικανικού Πενταγώνου Πάτρικ Ράιντερ, προαναγγέλλοντας μια τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ Όστιν και Γκάλαντ. Συμπλήρωσε ότι θα ακολουθήσει ενημέρωση όταν γίνει.

Το βράδυ της Πέμπτης συγκλήθηκε το ισραηλινό Συμβούλιο Ασφαλείας με θέμα τον σχεδιασμό της «απάντησης» στην πρόσφατη πυραυλική επίθεση που εξαπέλυσε το Ιράν εναντίον του Ισραήλ, σύμφωνα με το Bloomberg News που επικαλείται την ισραηλινή τηλεόραση. Η τελική απόφαση για το «επικείμενο» – όπως όλα δείχνουν – ανταποδοτικό πλήγμα στο Ιράν εναπόκειται στον πρωθυπουργό Νετανιάχου και τον υπουργό Άμυνας Γκάλαντ, αναφέρει η ίδια πηγή.

Ο Ράιντερ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα εξακολουθήσουν να αναζητούν τρόπους για να επιτευχθεί «κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και αποκλιμάκωση της έντασης στα σύνορα Ισραήλ-Λιβάνου». Απώτερος στόχος της Ουάσινγκτον παραμένει να αποτρέψει μια «ευρύτερη σύρραξη» στη Μέση Ανατολή, συμπλήρωσε.

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ ακύρωσε προγραμματισμένη επίσκεψή του στην Ουάσινγκτον, κατ’ εντολή του πρωθυπουργού Νετανιάχου, ο οποίος ήθελε να προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν.

Η ανακοίνωση που εξέδωσε ο Λευκός Οίκος για την τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν οι δύο ηγέτες δεν περιλάμβανε αναφορά στο περιεχόμενο της συζήτησης σε ό,τι αφορά τα πιθανολογούμενα αντίποινα του Ισραήλ κατά του Ιράν, εγείροντας εικασίες για έντονη διαφωνία μεταξύ Μπάιντεν-Νετανιάχου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

